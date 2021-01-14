陳時中防疫雙標？柯文哲反向讚許「實在辛苦他了」

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台灣北部某醫院12日傳出兩名醫護確診，但在中央流行疫情指揮中心公布個案相關資訊前，媒體人周玉蔻搶先在廣播節目說出案例細節。針對此事，指揮官陳時中只說「沒掌握，不追究責任」，相較於先前台北市議員徐巧芯公布紐籍機師的足跡，遭到指揮中心嚴正斥責，並交由政風處調查，引發社會質疑雙重標準，且藍綠有別。
柯文哲今天被記者詢問「你之前提到確診者足跡，就被罵，但是桃園市長鄭文燦開記者會，就沒有關係？」柯文哲先笑笑問記者是哪一家的，然後回答「陳時中已經在防疫戰爭打一年，我都覺得，實在是辛苦他了。我要是每天這樣，壓力真的太大了。坦白講，我都覺得台灣可以撐到這裡，陳時中還是有他的功勞。所以有時候，人在江湖、身不由己，也不能怪他」。
至於該不該公布確診者足跡，讓全民不用猜來猜去，殃及無辜、無謂恐慌？柯文哲說，我是主張應該公開透明的，管理應該顧及「行政成本」，政治的原則就是簡政輕稅。所謂簡政，就是行政規則要簡單。
柯文哲說，「我知道衛福部的打算是這樣，他們覺得可以控制的，就不公布，如果他們無法控制，才通知人民要去注意」、「但問題是，可以控制？不可控制？誰決定」、「當然他們會說有專業團隊判斷，但是專業團隊就好比學術界，是不是該一家之言？就是某些人認為，這可以控制，但換別人來看，會認定這不可控制」。
柯文哲提到「台灣社會很有趣，就好比跨年晚會，台東晚會有高達 7 萬人，但大家都不覺得會怎樣；但是台北市跨年晚會只有 2 萬多人，媒體就讓這上頭條，大家討論一大堆」。
柯文哲指出，台北市跨年晚會當天實施實名制，還有天網監控，禁止攤販來，不准大家脫口罩吃東西，但還是被批評，但是別的地方辦萬人晚會，大家就不討論，「病毒不會說，在其他地方，不會傳染，但是到台北，就會傳染，沒有道理嘛。所以台灣有一個很大的問題，就是民粹政治」。
柯文哲說，「防疫標準應該一致，如果沒有一致的話，就被人家批評是『雙標黨』」，「不過民粹政治也不是一天可以矯正的。但既然有人提出，大家再想一下，慢慢的讓台灣越來越理性、越來越務實，這樣就好啦」。