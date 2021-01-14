被稱「白宮最後一位川粉」 蓬佩奧挺川普拿諾貝爾和平獎
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-14 12:37:02
美國國會於1月6日舉行聯席會議認證大選結果期間，遭到激進的川普支持者闖入。國會暴動後，總統川普被指控為煽動動亂的罪魁禍首，眾議院今（14）日通過彈劾決議，使川普成為美國史上第一位在任期內被彈劾2次的總統。在跨黨派、國內外巨大的批評聲浪下，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）轉發多則推文，力挺川普在推動以色列、阿拉伯簽訂和平協議，為中東政局做出極大貢獻，值得受諾貝爾和平獎肯定。
蓬佩奧昨（13）日在個人推特上，上傳自己前往沙烏地阿拉伯（KSA）、阿聯酋（UAE）、巴林（Bahrain）、卡達（Qatar）、摩洛哥（Morocco）和蘇丹（Sudan）與當地官員的合照，並寫道「我們心中都只有一個目標：和平」，在即將卸任國務卿前，強調為中東和平所做的貢獻。接著蓬佩奧貼出川普與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、巴林外交部長札亞尼（Abdullatif al-Zayani）、阿拉伯聯合大公國外交部長阿布都拉（Abdullah bin Zayed al-Nahyan）等人在白宮南草坪陽台上的合照，並標註諾貝爾委員會。一直到今（14）日蓬佩奧的官方推特，不斷更新有關川普政府在中東議題上所做的貢獻。
美國媒體報導，昨（13）日國務院宣布取消所有外訪行程，不少人推測是因為歐洲嚴厲批評國會動亂、拒見蓬佩奧，國務院才一舉取消所有行程。盧森堡外交大臣阿瑟伯恩（Jean Asselborn）直接批評國會動亂是對民主的911攻擊，而川普是「政治火藥狂」。看起來，在白宮官員相繼離職表達不滿、部分共和黨人「倒戈」支持彈劾案的同時，只有蓬佩奧堅定支持川普。《法新社》指出，國會暴亂後，連副總統彭斯（Mike Pence）都與川普冷戰數天，自始至終，蓬佩奧都沒有正面指責川普，而這位盡忠職守的「川普主義最後一人」其實意在參與2024總統大選。