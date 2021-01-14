穎崴高雄二廠開工 陳其邁：高雄會主動出擊找投資廠商
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-14 13:06:05
半導體測試介面大廠穎崴科技（6515），今（14）日在楠梓加工區第1園區舉行高雄2廠開工典禮，包含興建工程及機台設備預計投入30億餘元，新廠將於2022年底完工 2023年初正式投入量產，將可創造近千人就業機會，高雄市長陳其邁表示，高雄會「向下扎根、往上挖牆腳」尋找投資廠商，主動出擊。
高雄市長陳其邁說，穎崴是在做半導體測試還有Test Socket（測試腳座）的世界級大廠，不管是CPU、GPU跟APU的測試，大概全球前20大的半導體很多都是穎崴的合作廠商，現在二廠的擴廠，也代表說整個半導體先進製程跟5G運用服務需求越來越強勁。陳其邁笑說，很多人都以為加工出口區是在做衣服或是螺絲的，但其實在裡面的都是高科技，像是穎崴、日月光等，所以要感謝劉世芳委員在立法院的修法，加工出口區要正名成「高雄科技產業園區」，讓名稱實際跟現在蓬勃發展的半導體產業能夠名符其實，並希望產業園區第3期的開發一定要加速。
陳其邁指出，經濟部林全能次長他們弄了一個投資台灣事務所，高雄也弄了一個「投資高雄事務所」，就是要「接地氣」，外商或者是台商回台投資會先接到投資台灣事務所，如果落地就由投資高雄的事務所，專人專案專責處理，高雄會「向下扎根、往上挖牆腳」一一檢視是否有適合高雄產業發展的投資廠商，主動出擊，「投資高雄正對時」，如果要投資台灣高雄一定是最好的地方。經濟部次長林全能強調，加工出口區台灣在產業發展扮演一個很重要的角色，但現在整個產業的發展越來越走向科技結合到智慧化的發展方向，所以將「加工出口區」更名為「科技產業園區」，這是一個很重要的里程碑，代表未來加工出口區所有轄下的園區都將朝向智慧化的發展面向來走，經濟部一定會來跟廠商一起合作，在這個面向上投入更多的資源，來整合加工出口區的產業。