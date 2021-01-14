NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

首度對川普彈劾案發聲　拜登讚眾議院「摸著良心投票」

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-14 13:30:20｜2021-01-14 13:32:39

拜登/Biden/Joe Biden/美國總統/美國當選總統
▲即將上任的美國當選總統拜登（Joe Biden）呼籲參議院盡快開始有關川普彈劾案的議程。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會於1月6被激進的川普支持者闖入，激烈衝突演變成震驚全球的暴亂事件，川普被指為煽動支持者的罪魁禍首，眾議院民主黨議員先前要求副總統彭斯（Mike Pence）動用《憲法》第25條修正案免職總統，今（14）日眾議院通過總統彈劾案，使川普成為美國史上第一位在任期內被2度彈劾的總統。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國眾議院今日以232票贊成對上197票反對，以及5票棄權，通過彈劾案。彈劾案將交由參議院進行審理，需要通過三分之二同意票的門檻才能將總統定罪。但參議院長麥康諾 （Mitch McConnell）表示，不會動用緊急權力要求正在休會的參議院提前復會，對於彈劾案公正、嚴格的審理不可能在選總統拜登的就職日前完成。
對此，當選總統拜登終於首度發聲，公開呼籲參議院展開對彈劾案的議程，這樣才能讓總統（川普）負起責任，並形容眾議院的表決結果顯示，兩黨議員秉持良知、遵循憲法進行投票。下週新政府和新一屆參議院將正式上任，拜登希望國會能夠促進經濟和公共衛生方面的政策，同時繼續進行針對川普的彈劾審訊。

拜登譴責上週發生的國會暴亂是美國244年歷史以來，對民主前所未有的攻擊。這場攻擊經過政治極端主義者和恐怖份子事前謀劃，並被川普總統煽動。國會暴亂是針對美國政權的武裝叛亂，始作俑者必須要為此承擔責任。最後拜登仍強調，團結美國社會的重要性，呼籲大眾記得美國所代表的精神。
CNN》評論，拜登似乎並沒有明確表示對彈劾案的個人看法，並引述拜登幕僚內部消息指，當選總統預計將在今日稍晚發表更完整的聲明。
關鍵字

NOW民調中心

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀