首度對川普彈劾案發聲 拜登讚眾議院「摸著良心投票」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-14 13:30:20｜2021-01-14 13:32:39
美國國會於1月6被激進的川普支持者闖入，激烈衝突演變成震驚全球的暴亂事件，川普被指為煽動支持者的罪魁禍首，眾議院民主黨議員先前要求副總統彭斯（Mike Pence）動用《憲法》第25條修正案免職總統，今（14）日眾議院通過總統彈劾案，使川普成為美國史上第一位在任期內被2度彈劾的總統。
美國眾議院今日以232票贊成對上197票反對，以及5票棄權，通過彈劾案。彈劾案將交由參議院進行審理，需要通過三分之二同意票的門檻才能將總統定罪。但參議院長麥康諾 （Mitch McConnell）表示，不會動用緊急權力要求正在休會的參議院提前復會，對於彈劾案公正、嚴格的審理不可能在選總統拜登的就職日前完成。對此，當選總統拜登終於首度發聲，公開呼籲參議院展開對彈劾案的議程，這樣才能讓總統（川普）負起責任，並形容眾議院的表決結果顯示，兩黨議員秉持良知、遵循憲法進行投票。下週新政府和新一屆參議院將正式上任，拜登希望國會能夠促進經濟和公共衛生方面的政策，同時繼續進行針對川普的彈劾審訊。
拜登譴責上週發生的國會暴亂是美國244年歷史以來，對民主前所未有的攻擊。這場攻擊經過政治極端主義者和恐怖份子事前謀劃，並被川普總統煽動。國會暴亂是針對美國政權的武裝叛亂，始作俑者必須要為此承擔責任。最後拜登仍強調，團結美國社會的重要性，呼籲大眾記得美國所代表的精神。《CNN》評論，拜登似乎並沒有明確表示對彈劾案的個人看法，並引述拜登幕僚內部消息指，當選總統預計將在今日稍晚發表更完整的聲明。