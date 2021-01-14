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藍綠議員盼設「青年事務局」　市府：未來朝成立方向努力

記者陳志仁/新北報導

2021-01-14 13:55:38｜2021-01-14 13:56:58

劉美芳公聽會
▲國民黨新北市議員劉美芳、江怡臻、王威元、廖先翔今（14）日舉辦「爭取成立青年事務局」的公聽會，期望市府能從善如流於今年成立青年局。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.14）
藍綠議員難得有共識的呼籲新北市政府成立「青年事務局」！國民黨新北市議員劉美芳、江怡臻、王威元、廖先翔今（14）日舉行「爭取成立青年事務局」的公聽會，劉美芳認為，一個城市，若將特定事務的主管機關提升為一級單位，足以證明其對該項事務的特別重視。
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▲民進黨新北市議會黨團新任總召林銘仁（右）在民進黨副秘書長郭昆文的見證下，從卸任總召何博文（左）的手中接下印信。（圖／記者陳志仁攝，2020.02,03）
▲民進黨新北市議會黨團總召林銘仁(右二)表示，民進黨樂見國民黨議員支持成立青年局，也期待市府能夠從善如流的加速推動。。（圖／記者陳志仁攝，2020.02,03）
 
民進黨新北市議會黨團總召林銘仁表示，王淑慧議員於本屆的第二次定期會就提出市府成立青年局的提案，何淑峰、陳世榮、陳啟能、周雅玲都陸續於第三次定期會中提出，讓青年人的聲音被聽見；此外，桃園及高雄都陸續成立青年局，新北市應該跟進成立青年局才能留住青年人才，民進黨樂見國民黨議員支持成立青年局，也期待市府能夠從善如流的加速推動。

新北市長侯友宜則回應，新北市青年事務委員會投下的資源，往往超過單獨成立一個青年局，其實青年局跟青年事務委員會有異曲同工之妙，最重要的是要落實去做；研究發展考核委員會副主委紀淑娟說，市府去年7月成立青年專區，把16個局處推動的計畫放網站，提供求學、職場的協助，接下來會成立青年行動辦公室，未來也會朝成立青年局的方向努力。

▲國民黨新北市議員劉美芳指出，美國紐約總人口超過2萬的城鎮就設置青年局，期望市府能從善如流於今年成立青年局，專責解決青年人的需求。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.14）
▲國民黨新北市議員劉美芳指出，美國紐約總人口超過2萬的城鎮就設置青年局，期望市府能從善如流於今年成立青年局，專責解決青年人的需求。（圖/記者陳志仁攝，2021.01.14）
 

劉美芳在公聽會上指出，從六都的市府組織架構來看，桃園市及高雄市都成立青年事務局，但人口超過400萬人、青年人口數(18-35歲)高達138萬7525人的新北市，卻遲遲未成立；美國紐約總人口超過2萬的城鎮就設置青年局，紐西蘭全國人口數為480多萬人，新北市堪稱一個進步國家的小國，期望市府能從善如流於今年成立青年局，專責解決青年人的需求。

王威元強調，桃園市及高雄市都成立青年事務局、桃園市青年的人口數為60萬，每年編列2億多預算，高雄則有60萬人青年、每年編列約4.9億元，包括總統蔡英文在內的藍綠政治人物都念茲在茲「青年是社會的資產，國家的重要力量」；尤其年輕人的需求跟大人不一樣，呼籲市府在本會期成立青年事務局，讓新北市的青年人安心就業、安居樂業。
江怡臻表示，不管你幾歲，大家都應該幫青年人創造機會，設置青年事務局是要幫特定的年齡層服務，而從過去新北市長侯友宜在議會的答詢，可看到市府有朝青年局的方向發展，希望能夠在今年度落實下來；廖先翔認為，若不在體制內工作的青年人，可能不知道可以向哪個單位尋求協助，因此市府應該成立單一的服務窗口，專責協助與服務青年人的需求。
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