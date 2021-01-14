台灣高鐵積欠5億加班費 北市勞動局：應盡速償還
記者張志康/綜合報導
2021-01-14 13:57:56｜2021-01-14 13:59:08
台北市勞動局今日表示，高鐵公司自2007年通車至今，已積欠新台幣5億元的加班費，勞動局長陳信瑜呼籲高鐵公司盡速償還，並邀請高鐵公司、高鐵企業工會、台北市產業總工會於本月20日出席勞資協調，希望能達成共識。
北市勞動局表示，高鐵企業工會爭取加班費多年，目前有1800多名成員，其中近8成是「輪班制」，許多成員均未領到加班費，其中不乏被欠萬元起跳，更有資深員工被欠40多萬元。北市勞動局勞檢處自2014年12月實施勞檢，經抽查後發現未給付加班費，依違反《勞基法》第24條開罰高鐵15萬元；該休的國定假日未休，依違反《勞基法》第37條開罰高鐵15萬元，勞動局並據此2條法提出訴訟。去年12月23日，台北高等行政法院判決出爐，認為被抽查的勞工，2013年7月15日表定所出勤的8小時，實際上有請特休，因此不須給加班費，未違反《勞基法》第24條，撤銷勞動局訴訟，勞動局不服，已再提上訴；但關於《勞基法》第37條未給予國定假日休假，勞動局則勝訴，不過高鐵公司不服，也已提上訴。
陳信瑜今日邀高鐵工會商談，表示：「該還給勞工的加班費就還！」她認為，工會沒理由被壓著打，積欠的2.5億元趕快還，資方違法在先，不該再模糊焦點。她也強調，自2014年工會成立、勞動局啟動勞檢起，高鐵公司迄今已拖了7年，卻只還一半，剩下一半未還的錢，要辛苦養家糊口的勞工適從？如今都打起「法律戰」，建議資方趕緊將該償還的錢盡速還給勞工，別再拖下去。
高鐵企業工會理事長陳堯森也表示，期望彼此能進行協商，有共識及結果後，能撤掉上訴，高鐵公司能盡快將加班費還給大家。陳信瑜表示將於20日下午邀請高鐵公司、高鐵企業工會、台北市產業總工會出席勞資協調會議，會請高鐵公司提出還款期限及方案，希望能達到共識。