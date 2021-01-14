名家論壇》李兆立／開除防疫基層？楊志良別「懂裝不懂」

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楊志良的批評主要有兩大部分：第一段是治療時，在「疑似插管時不慎被噴濺」後，沒有立刻更換防護衣；第二段是治療後，醫師自己感覺沒事，繼續跟親友逛商場。因為這兩個SOP醫師都沒遵守，所以應該開除。
首先，在處置疑似肺炎病例時是否被噴濺，無論是「飛沫」或體積更小的「氣溶膠」（Aerosol），許多醫師都已說明，這其實是難以覺察的。而事後批評的楊志良，其實並不在現場，卻以一種「親臨現場，開上帝視角」的口氣指責醫師「明知被噴濺，卻不換防護衣」，第一線的醫護人員當然無法接受。
說到這，我們就不得不談一下，醫院是染疫風險最高的場所，自從去年疫情爆發以來，醫護人員的職責，就是每天前往這個最高風險的地方，一邊承受長期高工時的身心疲勞，一邊要扛住「以身犯險」的巨大壓力，而這樣的生活已長達數月之久。
除此之外，各院早已進行過無數次防疫演練，一旦疑似個案通報就診，就可能啟動機制，要醫護人員穿上防護衣。這套被戲稱「兔寶寶裝」的防護衣是從腳套入，而且要穿兩層，不僅非常悶熱不透氣，行動也會變得非常緩慢不便。
最重要的是，醫院所做的這些層層防護，醫護人員所忍受的種種不便，目的是避免在救治肺炎病患時造成「院內群聚」，而現在看來，桃園該間醫院也僅有「個案感染」，請問是要如何一口咬定「院內SOP沒落實」，又如何形成「第一件事就要開除醫師」的判斷？
其次，醫師既然未必察覺已被噴濺，在完成治療後就回歸正常生活，到底哪裡有問題？而我們現在之所以能掌握醫師染疫，不正是因為他在自覺有症狀後，依照規定進行通報的結果嗎？
在飛沫噴濺難以察覺的情況下，要完全落實楊志良的主張，其實就等於要進一步要求所有醫護人員，在每一次診療肺炎案例後，都要進入負壓病房隔離。那麼我們要面臨的第一個問題是，我們的醫護人力有充足到這種程度嗎？
第二個問題是，如果航空從業人員因為長期必須前往高風險區，不堪長期隔離造成的身心壓力，因此給予部分彈性，那麼第一線要承接肺炎案例的醫護人員，壓力恐怕比航空業更大。
如果真這樣管制，恐怕已經不是在管理人類，而是把人當機器看待。如果真的照楊志良的標準來管理，恐怕早就讓防疫第一線的醫護人員士氣崩潰了。
最後，懂不懂上面所提及的醫療資訊和防疫眉角，確實未必與「是否插管過」有關，但當過衛生署長，主管過全國醫療系統的楊志良肯定該懂。明明了解防疫應該怎麼做，也了解SOP的極限在哪，更清楚防疫第一線的狀態，起手式卻是「開除基層醫護人員」，全面引爆怒火，一點都不意外。
面對全球疫情升溫，要守住台灣防線並不容易，此刻「不懂裝懂」跑出來胡言亂語的已經夠糟糕，「懂裝不懂」，出來亂帶風向以創造個人聲量，則是可惡至極。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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