本土案例接觸者522人均為陰性！陳時中：不幸中的大幸

日前北部爆發醫院醫護人員本土感染個案，引發軒然大波，然而指揮中心今（14）日下午召開記者會，指揮官陳時中親自主持並表示，與案838和案839有接觸史的相關522人採檢均為陰性，陳時中也鬆一口氣大嘆：「不幸中的大幸。」

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陳時中指出，案838及案839醫院接觸者共採檢468人，其中醫師接觸者醫師應採檢41人、護理師應採185人、行政人員應採40人、住院病人應採202，另外增加6名行政人員，應採40人，在該院方面總共應採檢468人全數陰性。

▲院內相關採檢人數一覽表。（圖／指揮中心提供）

▲社區採檢狀況一覽表。（圖／指揮中心提供）

而在社區接觸者中，包含案839在內共有55名應採檢對象，扣除案839共54名社區接觸者採檢也均為陰性。不過專家諮詢小組召集人張上淳表示，專家們都認為過去的疫調相當清楚，包含匡列的人員和已經擴大篩檢400多位，算是相當完整，但基於希望讓社會大眾更佳安心，所以對於同部門或是有非常短時間的接觸者也會進行篩檢，因此會再增加300至400位的篩檢對象，大致上不會有什麼問題。陳時中說明，擴大採檢將從明天起開始實施，預計兩天內完成。





張上淳強調，目前疫圈內並沒有其他人帶有病毒，那就沒有往外擴散的疑慮，當然全院的同仁都要進行密切的監測，如果有任何狀況未來也會進行採檢。



