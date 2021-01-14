中捷聯結器軸心完成安裝　今首發上線測試

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首列完成軸心升級車今日首發上線運轉測試，發車前，中捷公司董事長林志盈與相關主管視察整備狀況，並表示，其他17列車完成安裝後也將陸續上正線測試，列車於正線完成運轉測試後會再調回維修廠進行體檢，確認所有設備都正常運轉。依據北捷局與廠商所提計畫，升級版軸心裝設作業預計可於2月2日全數完成，全部18列車將接續完成正線測試。
台中捷運公司指出，因應檢驗及備品所需，共有39支升級軸心分兩批運抵北屯機廠，北捷局各抽測1支，分別送SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）及金屬工業研究發展中心檢驗。升級版軸心型式經過重新優化，因此組裝工法必須加以調整改變，新組裝程序增加半永久聯結器組件安裝完成後，垂直與水平擺動阻力量測調整步驟，避免再度發生垂直運轉不順軸心卡住問題。
台中捷運公司指出，川崎重工日前已對北捷局成立的「台中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告審查委員會」與中市府的「台中市政府捷運故障審查委員會」進行現場試裝程序展示及說明。另外，「臺中捷運綠線電聯車聯結器事故調查報告審查委員會」至今開過8次會議，審查初步事件調查報告原因及解決方案可行性，「台中市政府捷運故障審查委員會」已召開2次會議，審查北捷局提出的原因分析與解決方案。
台中捷運公司強調，至於恢復試營運時程，需由「台中市政府捷運故障審查委員會」審議軸心升級解決方案的測試結果與原因分析是否一致，且經判斷符合安全無虞的前提下，台中市政府才會同意恢復試營運。