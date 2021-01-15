北漂青年借問回鄉何處尋這味　網友遙指「高雄華爾街」

隨著北漂的議題發酵多時，不少高雄的年輕人返鄉尋找就業機會，不僅頻頻傳出各項政策利多，在人潮、錢潮逐漸到位的情況之下，讓高雄發展再度成為話題。有一名網友自稱北漂族，因為曾在有「台北華爾街」之稱的南京東路上班，每到中午時段不少上班族、OL都魚貫而出，加上日前看了莉莉柯林斯Lily Collins主演的《艾蜜莉在巴黎》，不禁回想起當年在北部欣賞正妹的光景，於是上網詢問在高雄何處可以看到「黑絲OL」，結果讓大票網友都直指高雄新興區的中正金融商圈，讓原PO又驚又喜。

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「窈窕淑女，君子好逑」，OL套裝對不少男性都有種無法抗拒的魅力，然而因為工作型態的不同，往往大多是金融保險、業務銷售等這類型的行業，較需穿著套裝，該名網友可能是甫回到高雄，對當地還有些陌生，於是上網詢問，沒想到竟然獲得廣大的迴響。

▲OL套裝對不少男性有種無法抗拒的魅力。（圖／shutterstock）

有網友分享，「新興區中正、民族路附近 整條路都銀行 中午一堆黑絲」、「捷運美麗島、文化中心沿著走幾趟，可以看到很多啦」，也有網友提到「中正路壽司郎中午去，會有很多中午休息的OL，感覺很香」，更有網友說「中正路商圈=高雄華爾街，懂?」、「中正路商圈堪稱高雄中午最美的風景」。

▲對於哪裡可以看到最多上班族，不少網友都指中正金融商圈最繁華也最多上班族。（圖／翻攝自PTT)

事實上，高雄市的新興區因為辦公室密集、上班族多，加上擁有兩條捷運線交接之便，不少台商在本次新冠肺炎之際回流台灣，也帶動商辦市場的投資套利空間，此外，不少建商打出高投報率、穩定收租的口號，吸引不少當地買盤前往看屋，加上政策利多、工作機會增加，讓中正金融商圈又重回話題版面。