A咖吸毒！受害者求「少女時代」孝淵揭發：妳不都看到了

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「Burning Sun事件」最初揭發人金姓男子，今IG再爆料，他上傳「少女時代」成員孝淵的工作照片，並寫下案發當天日期2018年11月24日，意指事發當晚，孝淵在場擔任DJ，認為她全程目擊，寫下：「那天沉醉毒品，吸到口水流滿地的女演員是誰？驛三派出所的警察河鎮雄與安煥錫那天不能進到俱樂部裡，那天VVIP，孝淵妳都看到了吧？那天吸毒的女演員是H還是G？」喊話希望孝淵能以目擊者身分出面說出實情。
因該案件至今未結案，金姓男子認為是時候說出真相，他透露手上握有名單，與Burning Sun牽扯的藝人超過10位，發誓會一一爆料出來，絕對要涉案人員付出代價。
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