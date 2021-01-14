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A咖吸毒！受害者求「少女時代」孝淵揭發：妳不都看到了

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-14 15:37:40

▲「少女時代」孝淵遭爆曾在Burning Sun事件案發現場。（圖／saint.kyo IG）
▲「少女時代」孝淵遭爆曾在Burning Sun事件案發現場。（圖／saint.kyo IG）
韓團BIGBANG前成員勝利，2019年1月掛名經營的「Burning Sun」夜店扯出供應毒品、性招待、逃稅等醜聞，他前後總計被起訴9項罪名，今（14日）在軍事法院進行第7次審訊；最初揭發該案件的金姓男子，則在IG爆料共有10多位藝人牽扯其中，而「少女時代」成員孝淵當時也在事發現場，看到知名演員吸毒卻閉口不提，喊話希望她出面揭發真相。 
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金姓爆料者2019年1月無故在「Burning Sun」遭毆打，進而扯出藝人性招待、性暴力、鄭俊英群組、買賣與吸毒，以及警察包庇案外案，該案件統稱為「Burning Sun事件」。勝利目前遭控性招待、性暴力、賭博、洗錢、違反食品、賄賂，他今接受第7次審訊，追加起訴暴力教唆總計9項罪名。 
「Burning Sun事件」最初揭發人金姓男子，今IG再爆料，他上傳「少女時代」成員孝淵的工作照片，並寫下案發當天日期2018年11月24日，意指事發當晚，孝淵在場擔任DJ，認為她全程目擊，寫下：「那天沉醉毒品，吸到口水流滿地的女演員是誰？驛三派出所的警察河鎮雄與安煥錫那天不能進到俱樂部裡，那天VVIP，孝淵妳都看到了吧？那天吸毒的女演員是H還是G？」喊話希望孝淵能以目擊者身分出面說出實情。 

因該案件至今未結案，金姓男子認為是時候說出真相，他透露手上握有名單，與Burning Sun牽扯的藝人超過10位，發誓會一一爆料出來，絕對要涉案人員付出代價。

▲金男（右）遭指控性騷擾，讓該案件有新進展。（圖／IG、韓網）
▲金男（右）是案件最初受害者。（圖／IG、Naver）
▲調查過程曝光！揭勝利「淫片群組」，她嘆：「受害者很害怕！」（圖／翻攝自IG）
▲Burning Sun事件揭發許多案外案，勝利（左起）、鄭俊英、李宗泫、崔鍾訓牽扯其中。（圖／翻攝自IG）
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