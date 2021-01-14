振興經濟 新北青春山海線限定伴手禮15日開賣
記者陳志仁/新北報導
2021-01-14 15:18:13
新北市政府與在地業者合作，運用8個行政區在地食材與文化，打造11樣限定伴手禮；新北市政府經發局今(14)日舉行「青春山海線成果發表暨創新商品上架通路」記者會，新北市長侯友宜、經發局長何怡明、農業局長李玟，及觀旅局長張其強以戳戳樂的方式介紹伴手禮。
侯友宜表示，青春山海線作為一條能同時欣賞山嶺及海濱之美的海岸線，是新北市得天獨厚的觀光資產，市府也不斷轉型，整合在地特色商品，重新包裝定位，推出零食、甜點、茶及酒類商品，以創新思維進一步推廣在地農產品；伴手禮將於1月15日至3月15日在青春山海線沿線30家統一超商上架，鼓勵民眾支持在地特色食品，帶動國內旅遊及振興經濟。經發局指出，青春山海線限定伴手禮開發，在食材及商品包裝皆經過層層把關，除了堅持使用在地食材，也選用賣相不佳但風味依舊的蔬果，宣導惜食觀念；商品的口味上，邀請前喜來登點心房主廚黃福壽、香港米其林三星餐廳侯布雄、上海半島酒店等國際知名餐廳任樂軒主廚，指導業者口味調整，還邀前中華平面設計協會理事長章琦玫提供包裝設計的建議。
本次限定伴手禮推出手信坊海鮮米餅、谷芳有機茶園石門鐵觀音及三峽碧螺春綠茶茶包組、春金伴手禮－魚酥、舞茶實業魩仔魚爆米花、艾波索法式甜點奶油龍蝦餅乾、三芝二號倉庫櫻芝戀花見櫻花酒、阮的肉干香辣蟹口味筷子肉干、汪汪地瓜園地瓜薄片、海邊走走花生愛餡蛋捲、藷童瑤山海薯條，及福得生活地瓜酒布蕾，詳情可上新北市經濟發展局官網查詢。