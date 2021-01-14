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台積電Q4每股賺5.51元　全年賺近20元雙創新高

記者許家禎/台北報導

2021-01-14 15:21:41

台積電
▲台積電2020全年稅後純益達5178.85億元，每股稅後純益達19.97元，創歷年新高。（圖／NOWnews資料照）
台積電今（14）日公布去（2020）年第4季稅後純益1427.7億元，季增4%、年增23%，每股盈餘5.51元創單季獲利新高。單季毛利率54%、營業利益率43.5%、稅後純益率39.5%，營收符合財測目標，毛利率及營業利益率則略優於財測。全年稅後純益達5178.85億元，每股稅後純益達19.97元，同樣創歷年新高。
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台積電第4季合併營收約新台幣3615.3億元，季增1.4%、年增14%。單季稅後純益1427.7億元，季增4%、年增23%，每股盈餘5.51 元(折合美國存託憑證每單位為0.97美元)。單季毛利率54%、營業利益率43.5%、稅後純益率39.5%，營收符合財測目標，毛利率及營業利益率則略優於財測。
台積電指出，若以美金計算，2020年第4季營收為126.8億元，季增4.4%、年增22%，第4季毛利率為54%、營業利益率為43.5%、稅後純益率則為 39.5%。
另外，5奈米製程出貨占台積電2020年第4季晶圓銷售金額的20%。7奈米及16奈米製程出貨分別占全季晶圓銷售金額的29%和13%。總體而言，先進製程，包含16奈米及更先進製程的營收達到全季晶圓銷售金額的62%。
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