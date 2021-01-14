與美駐UN大使視訊 蔡英文：繼續推動加入聯合國
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-14 15:25:28｜2021-01-14 15:33:05
美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原訂14日會見總統蔡英文，但因克拉夫特無法來台，兩人改為視訊對話。蔡英文除了感謝美國及克拉夫特給予台灣堅定的支持外，也對於克拉夫特此次無法來台表示惋惜，並期待兩人未來能在台灣見面。蔡英文也強調台灣有能力也有決心貢獻國際社會，未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，繼續讓世界知道台灣也是一個重要的夥伴。
蔡英文在與克拉夫特的對話中提到，儘管克拉夫特這次訪台無法成行，但仍希望她日後能訪問、台灣。蔡英文也感謝克拉夫特堅定支持台灣的國際參與，致力深化台美關係，並在最重要的時刻為台灣發聲。克拉夫特的作為鼓舞了台灣人民，事實上大家都非常喜歡克拉夫特，不管是她公開為台灣仗義執言、參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）工作坊，或是在紐約與李光章大使會面，克拉夫特的支持讓兩國關係更加緊密，也讓世界更了解台灣。蔡英文強調，會繼續讓世界知道，台灣是一股良善的力量，也是一個重要的夥伴，且台灣有能力、也有決心貢獻國際社會。台灣將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，希望美國持續給予支持。
蔡英文也說，很遺憾克拉夫特大使這次無法來台，期待在不久的將來能在台灣見面，讓她有機會盡地主之誼，也相信克拉夫特一定會喜歡台灣的美景、美食和友好的人民。對話中，蔡英文與克拉夫特針對台灣國際參與、台美深化合作、民主理念共享、教育資源交流等相關議題進行深度對話。美國國務院亞太局主管區域安全政策及多邊事務副助卿費特（Daivd Feith）、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen），我方的國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等也參與此次視訊會議。