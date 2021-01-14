川普白宮頻道更新影片 譴責國會暴動者不是「真川粉」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-01-14 15:41:04
美國國會於1月6被激進的川普支持者闖入，激烈衝突演變成震驚全球的暴亂事件，川普被指為煽動支持者的罪魁禍首，今（14）日眾議院以232票贊成、197票反對，通過總統彈劾案，使川普成為美國史上第一位任期內被2度彈劾的總統。目前個人推特（Twitter）、YouTube頻道雙雙遭到封鎖的川普，透過白宮官方頻道發表最新影片，強調闖入國會的人都不是「真正的川粉」。
川普在影片中表示，上週在國會發生的暴力事件令人感到憂慮，暴力示威觸怒了所有美國人。川普強調暴力並非「讓美國再次偉大」（MAGA）所支持，MAGA一直強調法治的重要性，且支持所有執法人員，國會暴亂期間發生的暴力行為實際上是對MAGA的攻擊、對美國的攻擊。川普在影片中並未對眾議院通過彈劾案發表任何評論，但對可能再次發生的暴動表達憂慮。近期美國網路上流傳，極右派團體可能在當選總統拜登（Joe Biden）的就職日發起示威。川普在影片中強調，所有使用暴力的人都將被依法審判，有關近日不斷有暴動的報導，大眾必須冷靜，所有的美國人的聲音都有權被聽見，但必須是以和平尊重的方式傳達。