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快樂遨遊高雄　高雄輕軌彩繪列車亮相

記者黃守作／高雄報導

2021-01-14 16:30:30

▲高雄輕軌彩繪列車亮相，將與民眾快樂遨遊高雄。(圖／記者黃守作攝，2021.01.14)
▲高雄輕軌彩繪列車亮相，將與民眾快樂遨遊高雄。(圖／記者黃守作攝，2021.01.14)
高雄輕軌彩繪列車於今(14)日閃亮登場，即日起「輕軌少女隊」彩繪列車，將不定期行駛於輕軌全線至4月11日止，由於寒假及農曆新年將至，歡迎粉絲們快來高雄觀光旅遊，親身體驗期間限定彩繪輕軌列車的魅力。
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▲高雄捷運公司總經理張家齊說明高雄輕軌彩繪列車將與民眾快樂遨遊高雄。(圖／記者黃守作攝，2021.01.14)
▲高雄捷運公司總經理張家齊說明高雄輕軌彩繪列車將與民眾快樂遨遊高雄。(圖／記者黃守作攝，2021.01.14)
高雄捷運公司總經理張家齊表示，該公司為歡慶高雄輕軌大南環路段服務範圍由14站增加至23站，新增C15壽山公園站至C17鼓山區公所站及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站等9站，串連輕軌1階完成輕軌大南環路段，試營運期間，全線免費搭乘到110年2月28日止，該公司並與動漫展演所KIRABASE跨領域合作，以「輕軌少女隊」進行安全宣導，且推出期間限定的輕軌彩繪列車，帶著大家快樂遨遊高雄。
▲高雄輕軌彩繪列車亮相，將與民眾快樂遨遊高雄。(圖／記者黃守作攝，2021.01.14)
▲高雄輕軌彩繪列車亮相，將與民眾快樂遨遊高雄。(圖／記者黃守作攝，2021.01.14)
張家齊指出，該公司目前成立虛擬代言人「輕軌少女隊 Kaohsiung Light Rail Girls」，其任務為推廣綠能運輸，打擊違規行為，並希望帶給所有旅客「愛與正義」，以及安全愉快的旅途。

張家齊並指出，輕軌少女隊目前有兩名成員，溫柔的姊姊克萊兒與活潑的妹妹克芮兒，兩姊妹是在高雄輕軌中心成立「Task Force」時被招募的，歷經各種考驗和訓練，現在兩人絕大多數時間都能獨當一面，而海豚小愛是由AI幻化而成，耳機屬於機動裝置，遇到緊急狀況會啟動輕軌少女隊的變身戰鬥機甲狀態，保護旅客安全抵達目的地。
張家齊進一步指出，民眾於防疫期間搭乘輕軌及捷運請戴口罩，也呼籲所有用路人，行經輕軌路段，需優先禮讓輕軌通行，切勿違規搶快，希望可以藉由期間限定的輕軌少女隊彩繪列車吸引粉絲。
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