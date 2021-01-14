快樂遨遊高雄　高雄輕軌彩繪列車亮相

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高雄捷運公司總經理張家齊表示，該公司為歡慶高雄輕軌大南環路段服務範圍由14站增加至23站，新增C15壽山公園站至C17鼓山區公所站及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站等9站，串連輕軌1階完成輕軌大南環路段，試營運期間，全線免費搭乘到110年2月28日止，該公司並與動漫展演所KIRABASE跨領域合作，以「輕軌少女隊」進行安全宣導，且推出期間限定的輕軌彩繪列車，帶著大家快樂遨遊高雄。
張家齊指出，該公司目前成立虛擬代言人「輕軌少女隊 Kaohsiung Light Rail Girls」，其任務為推廣綠能運輸，打擊違規行為，並希望帶給所有旅客「愛與正義」，以及安全愉快的旅途。
張家齊並指出，輕軌少女隊目前有兩名成員，溫柔的姊姊克萊兒與活潑的妹妹克芮兒，兩姊妹是在高雄輕軌中心成立「Task Force」時被招募的，歷經各種考驗和訓練，現在兩人絕大多數時間都能獨當一面，而海豚小愛是由AI幻化而成，耳機屬於機動裝置，遇到緊急狀況會啟動輕軌少女隊的變身戰鬥機甲狀態，保護旅客安全抵達目的地。
張家齊進一步指出，民眾於防疫期間搭乘輕軌及捷運請戴口罩，也呼籲所有用路人，行經輕軌路段，需優先禮讓輕軌通行，切勿違規搶快，希望可以藉由期間限定的輕軌少女隊彩繪列車吸引粉絲。