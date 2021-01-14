台積電樂觀估首季營收127到130億美元 資本支出大驚奇
記者許家禎/台北報導
2021-01-14 15:52:01
台積電今（14）日舉行線上法說會，第1季淡季不淡，預估今年首季，在高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響較為和緩等因素，估單季營收介於127億美元到130億美元之間，約季增1.3%。資本支出預估將介於250億美元到280億美元之間，較先前外界預估的220億美元還要高出許多，令市場大為驚豔。
台積電財務長暨發言人副總經理黃仁昭表示，公司第4季的營收受惠於5G智慧型手機的推出，和高效能運算相關應用公司領先業界的5奈米製程的強勁需求。時序邁入2021年第1季，公司預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響，相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績成長。根據對當前業務狀況的評估，並以新台幣27.95元兌1美元匯率假設，台積電預估第1季合併營收介於127億美元到130億美元之間，有望較去年第4季的126.8億美元還要高，若以中間值128.5億美元計算，估季增約1.3%。毛利率則預計介於50.5%到52.5%之間，營業利益率預計介於39.5%到41.5%之間。
此外，資本支出部分，台積電董事長劉德音指出，過去幾年業績由手機驅動，但去年起高效運算需求加入，再加上智慧型手機季節性因素影響較為和緩，相關應用5奈米需求強勁，優於之前的預期，因此大幅上調今年資本支出。台積電2021年的資本支出預估將介於250億美元到280億美元之間，較先前外界預估的220億美元還要高出許多，相當於年增45到62%，其中80%將用於先進製程，包括3奈米、5奈米及7奈米，10%用於先進封裝技術量產，10%則用於特殊製程。