飛日本走春！國籍航空春節推類出國包機 送66張免費機票
記者陳致宇／台北報導
2021-01-14 15:55:16｜2021-01-14 16:19:33
為滿足民眾春節期間出遊需求，華航與長榮航空分別在大年初二、初三推出類出國包機，從桃園機場分別往返高雄、台東，起飛後行經日本上空，若天氣狀況許可，還可以欣賞到櫻島火山、宮崎日南海岸等壯麗美景，業者另外與地方縣市政府合作，搭機旅客都能獲的過年驚喜福袋。
華航與 KKday 及高雄捷利旅行社合作，於 2 月 13 日大年初二推出桃園及高雄出發的出國包機，使用 737-800 客機執飛，上午 8 時自高雄小港機場出發，東岸北上至沖繩群島，預計上午 11 時飛抵桃園機場，航程約 3 小時，旅客可欣賞沖繩群島上空美景，並享用日本風味餐點；桃園機場則規畫中午 12 時從桃園出發，低空繞經櫻島火山，欣賞宮崎日南海岸的壯麗美景再往南飛，預計下午 4 時 10 分抵達高雄，航程約 4 小時 10 分。KKday 表示，搭機旅客除了可以獲得過年驚喜福袋外，旅客於桃園機場候機室參加活動，有機會可免費升等商務艙，以及獲得限量模型機、超萌懶人毯等好禮，另外在官網推出「免費機票網址尋寶大作戰 」活動，只要利用臉書粉絲團發布的關鍵字搜尋，找到隱藏的包機售票網頁，僅需支付 666 元稅金及作業手續費購買此次包機行程，活動自即日起至 1 月 15 日下午 6 時止。此外，長榮航空與可樂旅遊合作，於 2 月 14 日大年初三推出桃園－台東類出國包機，加碼推出「搭飛機微旅行」計畫，規畫一系列團體及自由行行程，去回交通可搭配台鐵、高鐵及飛機，入住五星飯店或質感文旅，搭機旅客同時可獲得桃園或台東特色伴手禮、旅行箱造型萬用包等好禮，還可享有機上免稅品預購 2 件以上 7 折優惠。