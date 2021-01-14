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日職／超越大魔神！菅野智之簽了　創日職史上最高薪

記者吳政紘/綜合報導

2021-01-14 16:08:48｜2021-01-14 16:11:08

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▲讀賣巨人隊投手菅野智之。（圖／截自巨人隊臉書）
讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，今天跟球團進行換約，他以一年7億2000萬以上約8億日幣簽約，創下日職史上本土球員最高薪紀錄，也超越「大魔神」佐佐木主浩。
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日職史上最高薪是由巨人的洋砲Roberto Petagine所創下，菅野去年年薪就高達6億5000萬，今年更上層樓。
他表示：「反而也是給我壓力，所以要投出符合身價的表現。」

去年菅野開幕13連勝，也是平成出身球員首度百勝紀錄，14勝2敗，防禦率1.97，雖然有機會季外挑戰大聯盟，但他最後決定留下。
【日職年薪TOP15】
１位   菅野智之（巨人）：8億万円／2020～21年
２位　Petagine（巨人）：７億2000万円／2003～04年
　　　佐々木主浩（横浜）：６億5000万円／2004～15年
４位　柳田悠岐（軟銀）：６億1000万円／2021年
　　　松井秀喜（巨人）：６億1000万円／2002年
６位　金子千尋（歐力士）：６億円／2015～18年
　　　黒田博樹（広島）：６億円／2016年
　　　阿部慎之助（巨人）：６億円／2014年
　　　李承燁（巨人）：６億円／2007～10年
　　　Tyrone Woods（中日）：６億円／2007～08年
　　　亞力士（西武）：６億円／2006～07年
12位　柳田悠岐（軟銀）：５億7000万円／2019年
13位　金本知憲（阪神）：５億5000万円／2007～09年
         Tuffy Rhodes（巨人）：５億5000万円／2004～05年
15位　鈴木一朗（歐力士）：５億3000万円／2000年
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