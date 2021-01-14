日職／超越大魔神！菅野智之簽了　創日職史上最高薪

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他表示：「反而也是給我壓力，所以要投出符合身價的表現。」
去年菅野開幕13連勝，也是平成出身球員首度百勝紀錄，14勝2敗，防禦率1.97，雖然有機會季外挑戰大聯盟，但他最後決定留下。
【日職年薪TOP15】
１位 菅野智之（巨人）：8億万円／2020～21年
２位 Petagine（巨人）：７億2000万円／2003～04年
佐々木主浩（横浜）：６億5000万円／2004～15年
４位 柳田悠岐（軟銀）：６億1000万円／2021年
松井秀喜（巨人）：６億1000万円／2002年
６位 金子千尋（歐力士）：６億円／2015～18年
黒田博樹（広島）：６億円／2016年
阿部慎之助（巨人）：６億円／2014年
李承燁（巨人）：６億円／2007～10年
Tyrone Woods（中日）：６億円／2007～08年
亞力士（西武）：６億円／2006～07年
12位 柳田悠岐（軟銀）：５億7000万円／2019年
13位 金本知憲（阪神）：５億5000万円／2007～09年
Tuffy Rhodes（巨人）：５億5000万円／2004～05年
15位 鈴木一朗（歐力士）：５億3000万円／2000年