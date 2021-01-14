中彰餐旅業推「午茶生活節」 提供「食旅中彰」美好體驗

疫情衝擊觀光產業，台中市國際觀光發展協會秉持團結就是力量，聯合近50家中彰地區旅宿、餐飲及伴手禮業者推動「食旅中彰-午茶生活節」，為期3個多月，今天舉辦啟動儀式，業者各秀特色餐飲，琳瑯滿目，期待透過美食輕旅行，提供消費者比出國更美好的體驗。

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協會理事長柴俊林表示，今年推動的「午茶生活節」，以觀光圈概念跨域整合台中、彰化業者，目標100家，透過「產地旬食」、「知性體驗」、「午茶餐桌」、「旅行生活」4大主軸呈現，讓午茶生活節的體驗，成為甜蜜經濟產業鏈運動。

▲方才開幕的鐵鹿大街網羅有四十家美食及主題餐廳，春節不打烊是逛街打牙祭好去處，今天吉祥物出動打廣告。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.14)

例如，為了達到「食旅中彰」產業經濟價值，今年邀集中彰等地經典小鎮的農產業者參加，包括八卦山冒險農園，黃豆田的藝術採集（北斗田中）及酒與茶的對話（二林西斗）等，台中部份則導入「幸福雙路」鐵路與公路串聯4大食旅軸線，讓遊客感受「食旅中彰」美好生活。

其次，台中市是糕餅故鄉，手搖茶飲更是風行，「吃餅配茶」原本就是台中人共有風俗，彰化亦是如此。柴松林表示，提到午茶生活，許多人聯想到的，是在裝潢優雅餐廳中，品嘗精美三層架裝載的點心與咖啡。事實上，台灣仍至中彰地區，有屬於自己的午茶生活模式，藉由午茶生活節活動，中彰業者將聯手為消費者規劃「美食輕旅行」，讓消費者享受悠閒舒適的「中彰食旅」。



▲星享道酒店鄰近中央公園，地利之便，端出抹茶湖之戀下午茶，集結遊覽與美食，可以在店內享用，每周一次推出中央公園野餐專案。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.14)





柴俊林表示，中彰區域觀光結盟的精神是「團結力量大」，目標要找出中彰地區具有指標性特色業者，串連食、宿、遊、購、行等「100顆觀光產業珍珠」，透過發掘業者各自身優勢，在邊境管制無法出國之際，打造中彰觀光旅遊產業的加值與創新。直到4月底，參與業者各有優惠與執行方案，詳情可參考「食旅中彰-午茶生活節」臉書粉絲專頁。