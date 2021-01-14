出道8年首次拍攝BL劇　偶像男星IG狂掉粉

影集《永遠的第一名》是林子閎首次挑戰男男感情戲，細膩演技大爆發，被網友稱讚「每一個表情細節都很到位」，開播前卻因為接演的題材，IG失去一些粉絲人數。而楊宇騰原本很擔心自己的日本口音，卻意外大受網友喜愛，覺得他的口音「萌翻了」，首集的失戀大哭戲也令觀眾相當心疼。

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▲林子閎（右）與楊宇騰在劇中配成一對。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

× ▲林子閎（右）與楊宇騰在劇中配成一對。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

出道8年的林子閎首度挑戰耽美BL題材，在男團偶像時期就有許多粉絲敲碗希望他演出BL劇，並有狂粉為他撰寫與團員之間的「同人文」，他坦言當初宣布演出時，被告知IG追蹤人數有掉粉，等到新戲終於開播，細膩詮釋暗戀一個人，表現不俗，他笑稱：「我這次真的下海了！但還好IG人數也回來了！」劇中他深情的演出擄獲大批網友的心，獲得「盯妻寵妻狂魔高仕德」的認證。

▲▼楊宇騰（上圖右、下圖）失戀痛哭戲令觀眾相當心疼。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

× ▲▼楊宇騰（上圖右、下圖）失戀痛哭戲令觀眾相當心疼。（圖 / WeTV、結果娛樂提供）

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劇中演出「傲嬌男」的楊宇騰，首集開場原本自信告白青梅竹馬的學姐辛樂兒，沒想到學姐搶先告白好友范姜彥豐，讓他直接被判出局；而詮釋「腹黑男」的林子閎其實一直暗地關注楊宇騰，抓到他失戀痛哭的把柄後，使喚他跟在身邊當書僮就幫他保守祕密，事實上是為了幫助他走出情傷，從此開啟了兩人既尷尬又甜蜜的校園相處生活。楊宇騰表示這個角色很愛生氣，一場在泳池旁的失戀痛哭戲，他將自己的壓力與情緒整個爆發出來，哭到泣不成聲，也難得在眾人面前展露情緒。