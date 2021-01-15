「黑犀牛來了」親子遊戲超狂玩法　網讚：地表最強老爸

近期親子圈吹起一股「黑犀牛來了」風！特別是有孩子的家長都知道，當有人大喊「黑犀牛來了」，不是準備立馬抱起孩子，就是要接起飛奔過來孩子，堪稱2021年初最有話題的親子遊戲。日前在兒童體操教室粉絲團，有名兒童體操教練上網分享自己的高難度版本，造成轟動，不少家長看完後驚呼「千萬不要讓孩子看到！」。

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所謂「沒比較沒有傷害」，不少家長玩起這個遊戲，就是單純的把孩子抱起，但這名幼兒體操教練竟然是透過各種翻滾、高舉小孩，最後華麗的轉身落地，每個動作就像體操表演那樣的行雲流水、優美而簡潔有力，但不少網友看完則表示「太難！要是孩子要求我會直接倒地裝死」、「這樣玩逼死誰，我放棄」、「教練請收下我的膝蓋」、「地表最強老爸4ni？」等讚嘆。

▲影片中教練輕鬆把孩子高舉過肩，讓不少有孩子的家長齊聲讚嘆。（圖／翻攝自運動家兒童體操教室影片）

▲影片中教練把各種體操動作融入在親子遊戲中，超吸睛（圖／翻攝自運動家兒童體操教室影片）

而這部影片被網友轉載到臉書社團爆紅後，就有眼尖的網友認出這名「地表最強的爸爸」其實是之前大學體操隊的金牌選手鄭嘉銘，現在則是台北一處兒童體操教室的教練。也因為有這樣的經歷，難怪他能輕鬆寫意的就做出這些完美的體操動作，並在這股親子遊戲風潮中，引發關注。





但真要說起這股風潮，其實最早還是由網紅喪屍老爸，以麥當勞快樂兒童餐（Happy meal）隨餐附贈的雙語讀本衍伸出來的親子遊戲「黑犀牛來了」，由於玩法相當簡單、有趣，因此影片一出不久，就造成不少親子網紅爭相仿效。而類似這樣的遊戲還有幾年前風行的「地上有岩漿（The floor is lava）」遊戲，當時也是造成一股風潮。因此，爾後若當你聽到「黑犀牛來了」可別傻傻的杵在原地，趕緊準備抱好抱滿小孩吧！





▲體操隊的金牌選手鄭嘉銘現為兒童體操教室教練，上傳影片造成網友讚嘆。