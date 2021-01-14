經痛不要忍！20多歲妙齡女子竟然長皺紋
記者劉雅文/台北報導
2021-01-14 17:10:08｜2021-01-14 17:12:34
女性子宮保養很重要！日前一名28歲妙齡女子，每到經前就出現頭暈、虛弱無力、腰痠等現象，每個月經期間，劇烈經痛更是家常便飯，她因為習以為常，都是以吃止痛藥了事，沒想到狀況卻越來越嚴重，後來還發生暈眩。
個案身體頻出狀況，還害她差點丟了工作，直到送急診後，才被轉往中醫求助，中醫師黃獻銘觀察她臉色泛黃、細紋很多，一看就是典型的氣血虛弱，一問之下，發現她每次月經來的時候，會痛到吃止痛藥也無效的地步，月經量也很少，壓小腹時甚至壓得出經血，醫師表示，經診斷這名患者是衝任虛寒，是錯誤生活習慣惹禍。黃獻銘提到，個案忽視子宮保養，忍到一身都出狀況，還得用手強壓小腹才能讓經血流出，明明才28歲，臉上就出現了皺紋，後續更引發焦慮，呼籲年輕女性千萬不能輕忽經痛問題，等到子宮發出抗議，就後悔莫及！這名個案平時愛吃冰，又因怕胖不敢吃飯，只吃生菜沙拉和蔬果精力湯果腹，以為這樣就會瘦，一連串行為導致氣血虛弱，連體內燃燒脂肪的能量都沒了，結果變得更易胖，也容易感冒。甚至醫師強調，氣血不足還有一個現象值得注意，就是容易引發憂鬱，因為虛弱覺得很累又沒人可幫忙，嚴重可能引起恐慌症。