回顧就任閣揆2年政績　蘇貞昌以「好家在」總結

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蘇貞昌說，肺炎疫情爆發，在2019年的最後一天，登機檢疫武漢來的班機，當時被認為是大驚小怪，政府馬上決定口罩是戰略物資、管制出口，當時還被罵沒人性。當時為了延長寒假、縮短暑假，也被罵。現在回想歷歷在目，好家在，當時在各種爭議中做對的決定，今天為孩子守住校園，能正常上課。而防疫為了要普篩或14天隔離，有各種意見，好家在，做對的決定，台灣防疫世界第一。
蘇貞昌說，當初政府發三倍券，有人說要發現金。對比日本發現金，國人存款增加，但國內消費反而萎縮。而台灣內需市場、零售、百貨的業績大大升高，刺激消費。三倍券產生的經濟效益明顯可見，好家在。
蘇貞昌也說，通過同婚法案，好家在，做對的決定。很多人確實起先擔心忐忑，但通過亞洲第一個同婚法案，讓有些人找到幸福，讓台灣展現多元，彼此尊重。「同婚法案實施後，家好好的，家好好地在」。
蘇貞昌指出，各位問他上任732天、第3年的第一天，現在自己有什麼樣心情？他撫著胸口說，「好家在」。總統是蔡蔡英文，國人同胞支持，立院幫忙，行政團隊非常努力，在困難中做對的決定，堅持努力，在國家在受到疫情衝擊之下，能有一片天，成績亮眼，把經濟成果分給全民共享。「台灣是我們的家，希望我們家好好的。好家在」。