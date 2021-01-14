全裸入鏡！「小丑女」瑪格羅比與他大洗鴛鴦浴
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-14 18:11:45
「小丑女」瑪格羅比在自製自演的電影《末路狂奔》，風情萬種性感無比，不僅與男星芬恩柯爾一言不合就脫光衣服、洗鴛鴦浴，瑪格羅比甚至大膽地以「女上男下」的體位愛愛，香豔場面讓觀眾看得臉紅心跳！
瑪格羅比在片中飾演一位犯下搶劫重案的銀行搶匪，並與25歲鮮肉男星芬恩柯爾，相遇、相知、相惜，經歷一段末日之戀，當他們決定攜手亡命天涯時，竟天雷勾動地火般地，直接脫光衣服洗起鴛鴦浴；瑪格羅比更毫不掩飾地，在大銀幕上綻放雪白柔乳，甚至大膽以「女上男下」體位，幫芬恩柯爾破處，場面香豔火辣。芬恩柯爾還對此回味說：「我為這場戲甩掉10公斤，知道能與瑪格羅比一同演出時，還緊張到差點忘詞！」他也分享接演本片的原因：「我認為這是一個很吸引人的故事，不管是這個沙塵暴的背景還是角色的成長。」
《末路狂奔》劇情描述尤金（芬恩科爾飾演）在德州的沙塵暴中成長，和父親一樣懷抱著逃離一切的夢想。這時，5名無辜百姓在鄰近小鎮的銀行搶案中喪生，地方當局開始對搶匪艾莉森（瑪格羅比飾演）展開通緝。為了獲得高額懸賞獎金，尤金決定要一起追捕她，不過他最後卻愛上對方，並決定放棄一切，攜手展開逃亡。