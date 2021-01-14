否認動念參選2024總統　蘇貞昌：袂癢著免閣抓啊

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隨即媒體又打斷他的發言發問，2024指的不是閣揆，而是有沒有參選總統的想法？為國人再拚一把。
「我現在就在拚啊！」蘇貞昌笑答，人生的劇本要翻到那一頁才知道，至於選總統這個事，「袂癢啊，著免閣抓啊，嘛免閣扒啊」。（不會癢就不要再抓了）
被問到民調滿意度起伏，蘇貞昌說，2年多前，蔡英文總統要他出來承擔責任，社會並沒有期待他會再任行政院長，那時候民調滿意度才8%而已，當時他說，希望開低走高。行政院長的工作很重，也是一個高耗損的職位，很辛苦，民調不可能高，因為任何事情，不可能人人滿意，行政院長只有盡力。
蘇貞昌表示，要做事還是要討喜？他選擇做事。有時會受到批評，在做事過程中，有很多要檢討、不夠好的地方。面對民意各種變化，行政團隊都非常注意，隨時檢討改進，希望未來走高，希望大家多給團隊鼓勵。
被問到會不會疲倦？蘇貞昌表示，總統和行政院長最知道彼此的辛苦，有時候他和蔡總統見面，蔡第一句話就說，「好辛苦、謝謝你」，他說「不辛苦，只是任勞而已，更辛苦的任怨，再更辛苦是任謗」。
蘇貞昌指出，他從沒有「厭」，也沒有「倦」，現在經驗比以前豐富，也看得比以前開，沒有患得患失的落差。
蘇貞昌也說，他的心情只有感謝，如果有做出成績，是好家在，他要用「好家在」來表示感謝。而體力也還可以，今早去看檢查報告，沒有一個紅字，還可以衝。
至於內閣改組的傳聞，蘇貞昌表示，目前沒有改組打算。
另外被問到萊豬議題和日本核食開放與否？蘇貞昌說，萊豬的問題，政府並沒有突襲，蔡總統是以總統高度，告訴國人再過3個月要開放，不是跟國人說，昨天已經進來，這才叫突襲；開放進口至今，還沒有萊豬進來，政府還是會嚴格把關。至於日本福島食品，目前政府並沒有討論。