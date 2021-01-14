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東奧好手現場揮毫　王冠閎求「勝」、蘇柏亞迎「接」挑戰

記者鍾東穎/綜合報導

2021-01-14 18:21:13

▲Team ASICS選手王冠閎、林詩亭、林昱堂、蘇柏亞、黃鎮寫下2021年度代表字 ，帶著希望與熱情面對年度賽事挑戰。（圖／官方提供）
▲Team ASICS選手王冠閎、林詩亭、林昱堂、蘇柏亞、黃鎮寫下2021年度代表字 ，帶著希望與熱情面對年度賽事挑戰。（圖／官方提供）
隨著農曆新年將至，台灣亞瑟士邀請去年旗下不斷突破自我的菁英選手王冠閎、林詩亭、蘇柏亞、林昱堂和黃鎮，親自演繹SUNRISE RED系列商品，並揮毫寫下自己的2021年度代表字，象徵群英飛騰，新的一年將火力全開，能量滿滿。
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ASICS選手們於去年各項賽事大放異彩，王冠閎在去年大破200公尺蝶式短水道世界青年紀錄，也獲得109年度最佳運動員獎；林詩亭不斷推進個人成績，全大運100公尺跨欄跑出13秒04，離全國紀錄僅差0.11秒；蘇柏亞在全大運跳級拿下女子跆拳道57公斤金牌，今年目標將踢進東京奧運；林昱堂則在跳遠項目表現穩定，成為下一個破8公尺紀錄最近的選手，放眼達標東京奧運8公尺22；籃球員黃鎮在SBL台啤籃球隊，不管得分、抄截和阻攻皆有亮眼表現，被譽為最佳射手。
▲Team
▲Team ASICS王冠閎、林詩亭、林昱堂、蘇柏亞、黃鎮以書法形式寫下年度代表字，帶著希望迎接2021全新挑戰。（圖／官方提供）
ASICS特別邀請選手齊聚一堂，搶先穿著SUNRISE RED系列鞋款。活動現場５位選手也用書法寫下自己的年度代表字，王冠閎寫下「勝」，將字拆解為卷、月、力代表面對接下來目標將孜孜不倦，透過日以繼夜的努力練習達成年度目標，也分享自己去年度在歐洲聯盟參賽時，面對身邊世界頂級選手，仍要保持穩定心態專注自我突破；林詩亭以「穩」字期許自己在追逐成績、面臨壓力時，每一個步伐都能更加沉穩；蘇柏亞則積極挑戰東京奧運的參賽資格，寫下「接」希望自己可以更敞開心胸接受一切挑戰；林昱堂以「責」期許自己在2021年不論面對家人教練都能更加有責任心，接下來2月即將參與春季盃100m賽事，透過短跑訓練加強自己的速度與衝刺力；效力於SBL台啤隊的黃鎮前陣子傷勢在身，以「靜」作為代表，期許自己在新的一年能更冷靜判斷每一件事，也靜待隨時重返戰場。５位選手特別為了活動，在平日訓練期間特別撥空練習書法，黃鎮寫下的「靜」字更事媲美書法老師引起現場討論。

▲ASICS力邀選手王冠閎、林詩亭、林昱堂、蘇柏亞、黃鎮親自示範SUNRISE
▲ASICS力邀選手王冠閎、林詩亭、林昱堂、蘇柏亞、黃鎮親自示範SUNRISE RED系列展現運動員熱情與能量。（圖／官方提供）
ASICS與馬拉松世界合作，舉辦SUNRISE RUN 2021曙光跑，即日起開始報名，邀請全民在曙光升起之際，早上6點至9點間，每週上傳5公里完跑紀錄，即可獲得ASICS購物金。除此之外更加碼SUNRISE RUN運動精神獎，在1月13日至2月7日在FB或IG社群平台分享運動所帶來的心靈正面能量，並完成標註三位社群好友、ASICS官方FB或IG粉絲團及hashtag「＃SoundMindSoundBody」，就有機會獲得GEL-NIMBUS 23 SUNRISE RED跑鞋。
 
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