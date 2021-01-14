不受疫情影響反增 台灣運彩曝去年銷售額405億
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-14 18:19:29
2020年全球體壇受到新冠肺炎影響，不少國內外賽事因此停擺多時後才重新開打，今(14)日台灣運彩公布去年銷售額度為405億，其中足球銷售首度在非世足年超越棒、籃球，佔整體銷售41%，民眾不出門也提高網路投注金額及比例。
台灣運彩表示，去年銷售405億，並有三個結構性的變化。首先就是足球銷售首度在非世足年超越棒、籃球，足球是全世界最多國家/地區都有的賽事，有些國家/地區不畏疫情照常開踢，運彩加場銷售的結果，年銷售額創歷史新高達165億，佔整體銷售41%。其次在通路面，由於民眾減少外出，加速提高網路投注的金額及比例，首次超過120億，達整體銷售的30%；最後就是去年第二季開始常態性提供的新產品電子運動競技（電競）銷售亮眼，創下2億的銷售，其中英雄聯盟世界大賽單一賽事短短1個月即吸引超過1億的投注，後勢看漲。
邁入新年度，台灣運彩規劃推出更多可供投注的標的，包括預計新增桌球及格鬥兩種運動項目、電競預計新增「絕對武力CS:GO」，並規劃在籃、足、排、冰球等運動項目增加8,000場國際賽事。銷售通路則將維持虛實並進的策略，鼓勵經銷商在做好防疫措施的同時持續擴展客源，並順應網路時代，努力爭取網路投注會員。
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