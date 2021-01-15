淡江大橋第一站　新市一丁目閃亮登場

隨著淡海輕軌綠山線通車，第一期藍海線在11月15日開始營運的激勵下，淡海新市鎮的房市近期悄悄熱絡起來，不少建商紛紛推出新案，位在新市一路一段的新市一丁目，目前主打2房2衛連車位758萬起，吸引不少買家進駐，從2020年8月開案銷售至今，已銷售近六成的佳績。

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以往大家對於淡水的交通印象就是堵堵堵，不過，隨著重大建設定案，淡江大橋和淡水北側道路，都將在2024年完工，屆時將打通交通任督二脈，從新市一路經過興建中的隧道，5分鐘就可以直上淡江大橋，銜接台64和台61西濱快速道路，南來北往暢通無比，新市一丁目就在淡江大橋進入淡海新市鎮第一站。

▲接待中心旁就是建案基地，位於新市鎮主幹道角地位置，極具地段優勢。（圖／資料照片）

生活機能方面，短短200公尺內有4家便利店，採買可以到兩個捷運站距離的家樂福，看電影和購物到附近的美麗新影城和購物中心。到了假日，紅毛城、漁人碼頭、雲門舞集和馬術文化園區近在咫尺，車程約10分鐘內可抵達，放假不必往外跑，住家附近就是風景區。



▲交通、日常採買、運動休閒等重要生活機能，通通一應俱全。（圖／資料照片）

新市一丁目基地752坪，興建2棟地上13層、地下4層的大樓，公設比32%，每層5戶使用2個電梯，一共129戶。一樓規劃9戶店面已全數售出，住宅120戶，包括25坪2房2衛，29坪2房2衛和37坪3房2衛，2房占比65%，3房占35%，特別的是，未來社區管理費訂在50元，將可減輕住戶負擔。





地基坐北朝南，屬於帝王座向，房子有朝南和朝北兩個方位，免除東西向的日曬和西曬之苦，所有房間，不管2房還是3房，全都開窗有採光，可見在建築規劃上的用心，貼近居住者需求。

▲規劃2-3房，貼近自住主流趨勢，相對親民的總價吸引不少首購族前來詢問參觀。（圖／資料照片）

新市一丁目採預售，開價每坪26–28萬，2房含1平面車位總價758萬起，目前已經售出近6成，淡水在地客佔7成，也有退休族群和置產考量而購買，預計2022年第2季完工。



新市一丁目

賞屋專線：02-8631-6789

接待會館：淡水區新市一路一段＆沙崙路一段交叉口

官方網站： https://reurl.cc/e8blKK

官方LINE：https://lin.ee/bJmCqN7