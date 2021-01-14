市政潤隆熱銷破7成　主打39萬輕鬆成家

桃園中路特區可說近幾年桃園最火熱重劃區，以高綠覆率、純住宅環境，吸引不少首購族，其中位在廈門街的「市政潤隆」主打自備39萬就可以擁有一間2房的夢想，是所有中路特區中熱銷品牌，專案經理崔詠勝表示，市政潤隆2月開賣後，已經銷售9成以上，目前每週來客組數保持在40組以上，熱度依然持續。

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想要買房沒有自備100萬的自備款，通常是買不到房子，更別說現在年輕人想完成買房的夢想，但市政潤隆可以幫助年輕人完成這樣的夢想，主打39萬自備款就可以簽約買房、3房自備款也只需59萬，入住門檻超低，這也是市政潤隆銷售的一大特色。崔詠勝表示，市政潤隆公共設施是目前全中路重劃區中的高規格設置，買到等於賺到，再加上純住宅環境，住戶單純、環境清優，非常適合首購和換屋族考慮的最佳首選。

▲公共設施也採用高規格設計，人行道種滿落羽松，彷彿置身在鄉野林間，遊憩設施、游泳池都屬標配。（圖／資料照片）

市政潤隆公共設施也採用高規格設計，人行道種滿落羽松，彷彿置身在鄉野林間，遊憩設施、游泳池都屬標配，1樓接待大廳及咖啡廳，住戶都可以使用；生活機能仍仰賴舊市區，傳統市場有力行、南門市場可採買，市府周邊商家密度較高，住家週邊超商是基本、全聯也在正光路興建獨棟商場，整體機能將更完備。週邊有全桃園最大的中央公園，是純住的首選，住戶品質高，有不少公教人員都選擇在這裡置產或自住，且環境單純，下班回到家後可以享受悠閒的環境，養足精神。

▲主打39萬自備款就可以簽約買房、3房自備款也只需59萬，入住門檻超低，這也是市政潤隆銷售的一大特色。（圖／資料照片）

目前的學區為文山國小、中興國中，還有知名的私立康萊爾學校。交通部分，中路特區緊鄰南桃園交流道，可經國道2號通往桃園機場、高鐵桃園站或國道1號，也可銜接至八德、鶯歌及國道3號，南來北返便利，約10分鐘車程可到桃園車站，在國際路、大興西路有公車可到台北市，算是相當便利。

