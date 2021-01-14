結婚3年搭上疫情懷孕潮？柯佳嬿回應了

女星柯佳嬿今（14）日出席保養飲品活動，近日她連尬兩部戲《媽！別鬧了》、《無神之地不下雨》讓她身心俱疲，常常睡眠不足，和老公也沒時間相處。日前，柯佳嬿度過36歲生日，她透露當天回家只剩5小時睡眠時間，原以為卸妝保養後就可以入睡，沒想到老公還是有偷偷準備蛋糕，「有吹蠟燭切蛋糕，意思意思慶祝一下」，不過問到老公準備的禮物，她想了一下說：「沒有欸！」至於常被問到的懷孕話題，柯佳嬿表示兩人都在忙工作，目前還沒有計畫。

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▲柯佳嬿日前度過36歲生日。（圖 / W ÉCLAT提供）

× ▲柯佳嬿日前度過36歲生日。（圖 / W ÉCLAT提供）

柯佳嬿近日忙著拍戲，連生日也在工作中度過，跟老公坤達幾乎沒時間相處，「常常我回家他就要出門了」，兩人的工作忙碌，她笑說最近真的就像室友，能聚在一起就要偷笑了，至於有沒有分房睡，柯佳嬿回：「是不用啦！」聊到最近生日老公沒準備禮物，她解釋，兩人工作都太忙，加上自己本來就不會特別過生日的人，可以理解體諒。

▲柯佳嬿與坤達結婚3年多，不急著懷孕。（圖 / W ÉCLAT提供）

× ▲柯佳嬿與坤達結婚3年多，不急著懷孕。（圖 / W ÉCLAT提供）

柯佳嬿跟坤達結婚3年多，時不時被問到生子話題，加上因為疫情許多藝人都在去年懷孕，問到懷孕進度，柯佳嬿表示目前還沒有計畫，兩個人都忙，都以工作為主。若不小心懷孕了？柯佳嬿回答：「不行啦該拍的戲還是得先拍」，自認如果突如其來，感覺有點對不起劇組。柯佳嬿認為自己若決定要懷孕，就會專心在這件事上，工作量勢必會減少，但目前夫妻倆還不急著生孩子。