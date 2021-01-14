看不出書偉熱戀勇兔　楊銘威曝當年老婆懷孕「藏肚內幕」

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》近日傳出喜訊，劇中「大美」勇兔、「發貴」張書偉正在熱戀ING，同劇演員楊銘威今（14）日出席記者會談到此事，坦言自己完全看不出來兩人在交往，「而且我跟書偉這麼好，我是看新聞才知道，兩人滿配的。你只要發現誰跟誰本來很會聊天，但之後突然都不講話了就是怪怪的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊銘威完全不知張書偉、勇兔戀情。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲楊銘威完全不知張書偉、勇兔戀情。（圖 / 記者林柏年攝）

張書偉與勇兔日前被拍到勾手、同居，事後經紀公司也大方承認兩人正在交往中。在《我的婆婆》中跟勇兔配對的楊銘威，曾在記者會上幫著記者詢問張書偉：「最近有女朋友嗎？有另外一半嗎？」

而當年楊銘威跟方志友也是因戲結緣，兩人戀情低調，不過方志友拍戲拍到一半就懷孕，恰巧劇本寫她未婚懷孕，談到如何藏肚，楊銘威表示：「她要演孕婦，就把枕頭藏經紀人包包裡，用真的肚子上陣。」



▲楊銘威（左）、吳沛寧飾演夫妻。（圖 / 記者林柏年攝）

× ▲楊銘威（左）、吳沛寧飾演夫妻。（圖 / 記者林柏年攝）

楊銘威在新戲中跟吳沛寧飾演夫妻，劇中家暴的戲不少，講起話來要很「不善良」，跟楊銘威好好先生的個性完全不一樣，原本想在家練習，跟孩子說話嚴厲一點展現大男人主義，結果方志友一說

「去幫弟弟鋪床」

，他就立刻就照辦，直接破功。

▲大愛台今（14）日舉辦新戲記者會。（圖 / 記者林柏年攝）