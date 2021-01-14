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全球最愛城市　高雄「台灣味」觀光魅力躋身世界舞台

記者陳美嘉／高雄報導

2021-01-14 19:37:35

▲「紐約時報」於1月邀集讀者投稿全球最愛的城市，精選出52個最佳城市，而「高雄」是台灣唯一入選。（圖／高市觀光局提供）
▲「紐約時報」於1月邀集讀者投稿全球最愛的城市，精選出52個最佳城市，而「高雄」是台灣唯一入選。（圖／高市觀光局提供）

受到新冠肺炎疫情影響，各項旅遊活動紛紛停擺，為了在疫情黑暗時期喚起讀者對世界的美好記憶，「紐約時報」於1月邀集讀者投稿全球最愛的城市，精選出52個最佳城市，而「高雄」是台灣唯一入選。其中，包容力與人情味令作者相當懷念，文中提及是真正可以感受「台灣味」的城市。

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▲ 高雄匯集自然與人文風景，包括紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標等。（圖／高市觀光局提供）
入選推文提到，高雄有悠閒的生活氣氛，有多元文化、友善人民及語言環境，不僅有山有海，還有豐富的飲食底蘊，吃完晚餐更可再到夜市續攤，24小時滿足旅人的味蕾。另外，作者也特別提到，因為個人的性別取向關係，來到異地之前還很擔心，但到了高雄發現城市充滿包容、友好的人情味，讓他相當懷念。
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▲ 高雄匯集自然與人文風景，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標、大港橋等。（圖／高市觀光局提供）
觀光局周玲妏局長表示，很開心看到高雄成為紐約時報列舉2021「最愛城市」之列，尤其特別提到高雄的包容力與人情味，是非常值得驕傲的部分。高雄針對不同的旅遊族群，也曾推動「彩虹遊程」，匯集自然與人文風景，包括紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標、旗津彩虹教堂、後驛商圈彩虹傘大道、衛武營迷迷村等。高雄是一個性別友善城市，歡迎更多情侶來感受高雄的愛與活力。

近日氣溫頻探新低，也迎來另一番東高雄冬日風景，有暖人身心的溫泉、美食、陸續爭艷綻放的梅花、櫻花、滿山滿谷的紫蝶身影；接下來從2月14日到3月1日，觀光局也會在愛河周邊推出年度新年燈會活動，歡迎大家到高雄來過年走春，徜徉愛河浪漫氛圍。

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