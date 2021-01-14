全球最愛城市　高雄「台灣味」觀光魅力躋身世界舞台

受到新冠肺炎疫情影響，各項旅遊活動紛紛停擺，為了在疫情黑暗時期喚起讀者對世界的美好記憶，「紐約時報」於1月邀集讀者投稿全球最愛的城市，精選出52個最佳城市，而「高雄」是台灣唯一入選。其中，包容力與人情味令作者相當懷念，文中提及是真正可以感受「台灣味」的城市。

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▲ 高雄匯集自然與人文風景，包括紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標等。（圖／高市觀光局提供）

× ▲ 高雄匯集自然與人文風景，包括紫蝶幽谷、田寮月世界、亞洲新灣區等，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標等。（圖／高市觀光局提供）

▲ 高雄匯集自然與人文風景，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標、大港橋等。（圖／高市觀光局提供）

× ▲ 高雄匯集自然與人文風景，也有網路最夯的彩虹打卡點，駁二彩虹地標、大港橋等。（圖／高市觀光局提供）

近日氣溫頻探新低，也迎來另一番東高雄冬日風景，有暖人身心的溫泉、美食、陸續爭艷綻放的梅花、櫻花、滿山滿谷的紫蝶身影；接下來從2月14日到3月1日，觀光局也會在愛河周邊推出年度新年燈會活動，歡迎大家到高雄來過年走春，徜徉愛河浪漫氛圍。