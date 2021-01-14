發現昆凌「凶狠」一面！周杰倫奉送2字形容愛妻

周杰倫（周董）為自己監製的電影《叱咤風雲》，

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談到昆凌在片中的表現，周杰倫表示對她的哭戲印象最深刻，還大讚她「哭得很有層次」，倒是昆凌在電影裏頭的個性比較凶狠，由於是他比較少看到的一面，讓他有點小驚訝，但發現老婆原來也可以很女強人，直接誇說「很酷！」

▲昆凌在片中耍狠的模樣，讓周杰倫小驚訝。（圖／齊石）

但是會擔心愛妻在片中賽車有點危險嗎？周杰倫則表示：「其實導演（陳奕先）拍了很多賽車電影，我很想拍的《頭文字D》續集也有找過他，只是後面都不了了之，所以他在專業和技術上都非常秀，我比較不會擔心。」

▲周董（左四）和昆凌（右四）拍照一定要隔著人。（圖／齊石）

周董也談到，自己原本已經計畫要跟馮迪索合演《限制級戰警4》，可惜因為疫情關係停擺，因此只好把《叱咤風雲》當