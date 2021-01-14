發現昆凌「凶狠」一面！周杰倫奉送2字形容愛妻
記者翁新涵/台中報導
2021-01-14 21:44:55
周杰倫（周董）為自己監製的電影《叱咤風雲》，今（14）日特地出席於台中麗寶國際賽車場舉辦的首映會，愛妻昆凌擔綱女主角，當然也愛相隨，兩人結婚6年難得公開同台，雖然在台上沒有什麼互動，但私下訪談提到對方，互相都甜蜜的不得了，周董更大讚老婆戲演得真好，在片中展現他從未看過的凶狠一面。
談到昆凌在片中的表現，周杰倫表示對她的哭戲印象最深刻，還大讚她「哭得很有層次」，倒是昆凌在電影裏頭的個性比較凶狠，由於是他比較少看到的一面，讓他有點小驚訝，但發現老婆原來也可以很女強人，直接誇說「很酷！」但是會擔心愛妻在片中賽車有點危險嗎？周杰倫則表示：「其實導演（陳奕先）拍了很多賽車電影，我很想拍的《頭文字D》續集也有找過他，只是後面都不了了之，所以他在專業和技術上都非常秀，我比較不會擔心。」
周董也談到，自己原本已經計畫要跟馮迪索合演《限制級戰警4》，可惜因為疫情關係停擺，因此只好把《叱咤風雲》當好萊塢電影在拍，而他自己也在片中客串了幾幕。最後周杰倫更喊話：「希望票房2天破1000萬」，這樣他們就可以繼續拍第二集了。《叱咤風雲》將於16日上映。
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