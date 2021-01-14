台中鐵板燒「誤開10萬發票」！店員急尋客人：招待你一餐
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 23:01:11
台中大里一間鐵板燒餐廳，於昨（13）日午餐時段操作失誤，意外將發票金額打成10萬8330元的天價，而一名店員於今日整理時就驚覺誤開發票，立馬上網PO文找尋客人，希望對方能將發票拿回來，文中還著急表示「讓我招待你一餐！」
一名店員於臉書社團《大里人聊天室》上發文，其於內文中指出正在尋找13日中午12時53分，曾至國光路、大明路口用餐的客人，表示因操作人員失誤，導致發票金額誤開成10萬8330元的天價，因此希望拿到該張發票的客人能夠拿回來，「有收到這張10萬元發票的老闆，請你回來，讓我招待你一餐，感謝」。貼文一曝光，隨即引來許多網友留言，「哇勒！這金額也太大」、「這糟糕了QQ，金額有夠大」、「夭壽，卡緊幫忙分享」、「哇，這稅金不得了哦」、「噴5千稅金很可怕」、「快調監視器」、「這金額...拜託好心人快回來啊」。據了解，若以現今營業稅、營所稅1.5％來推算，該張10萬8330元的發票的稅金，恐會超過6000多元，金額不小；若店家找不回誤開發票，或聯繫不到消費者時，財政部中區國稅局表示，可主動向所轄稽徵機關檢具申請書，並附上發票類別、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本，更正及報備實際交易資料後，即可免予罰鍰。（編輯：陳雅雲）