NOW早報／2000元刮刮樂值得買？網曝心聲：越多人賠才好

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原PO表示，知名Youtuber Joeman大方分送4名員工一人一本2000元的刮刮樂，一本18張一共花了3萬6000元，並稱「共72次財富自由的機會，還有520個100萬＋休旅車」，影片最後結算成果，有一個人獲得2萬4000元，另外3個人獲得2萬3000元，回收期望值大約是6至7成，不禁直呼「看了影片更肯定絕對不會去當盤子」，反問廣大鄉民「各位會去買嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「每年都在盤，根本是勸退」、「錢拿去買台積」、「買台積電還比較賺」、「九妹（Joeman）買了沒刮到，你去買刮到頭獎的機率就增加啦」、「玩氣氛的，懂？」「買幾張可以」、「彩券行期望值本來就是不會回本呀，那個是刮感覺的」、「你當彩券行公益是做在你身上嗎？」
不過，也有網友吐露真實心聲「越多人賠，獎項才會大啊」、「越多人賠才好啊，不然哪來大獎」、「才兩千塊不是，這東西就是買來拚的，期望值6～7成不差啊」、「還可以回收67成，太佛心了吧」、「每年都一樣回收6～7成啊，不就是要拚大獎」。
今日天氣／各地多雲至晴 日夜溫差大
今（15）日天氣與昨日類似，大多為晴到多雲，雲量少且風力弱，夜間輻射冷卻效應強，各地早晚氣溫仍低，日夜溫差甚大；清晨高雄以北及宜、花、金門仍有局部10度以下低溫的機率，預測中部以北低溫只有7、8度左右，南部東半部低溫約12至14度，局部沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，白天因陽光照射，氣溫會明顯上升，高溫大致在21度以上，西半部及東南部可達24、25度，各地日夜溫差大，西半部可達10度之多。
台積電樂觀估首季營收127到130億美元 資本支出大驚奇
台積電昨（14）日舉行線上法說會，第1季淡季不淡，預估今年首季，在高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響較為和緩等因素，估單季營收介於127億美元到130億美元之間，約季增1.3%。資本支出預估將介於250億美元到280億美元之間，較先前外界預估的220億美元還要高出許多，令市場大為驚豔。
影／與美駐UN大使視訊 蔡英文：繼續推動加入聯合國
美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）原訂14日會見總統蔡英文，但因克拉夫特無法來台，兩人改為視訊對話。蔡英文除了感謝美國及克拉夫特給予台灣堅定的支持外，也對於克拉夫特此次無法來台表示惋惜，並期待兩人未來能在台灣見面。蔡英文也強調台灣有能力也有決心貢獻國際社會，未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動，繼續讓世界知道台灣也是一個重要的夥伴。
美眾議院通過表決！川普慘成史上首位「遭2次彈劾總統」
美國國會於1月6日發生暴力示威後，民主黨於眾議院再次提出針對川普的彈劾案，在美東時間13日，美國眾議院表決通過彈劾總統川普，川普也成為美國史上首位遭2度彈劾的總統。
「我不需要治療，只需要去台灣」！國外創意杯破萬人狂買
全球新冠肺炎確診人數已突破九千萬，尤其歐美各國屬於疫情重災區，在一片疫情惡化之下，台灣防堵疫情的好成績獨樹一格，不少外媒也爭相報導。而最近在海外購物網站就出現了數款創意的「台灣好棒棒」系列商品，像是在馬克杯、背心上印有「我不需要治療，只需要去台灣（i don't need THERAPY i just need to go TAIWAN）」的標語，一度引發搶購，更超過5000筆評論留下五星好評。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。