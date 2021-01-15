捍衛南海自由！ 涉填海軍事化之中國人士　禁止入境美國

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蓬佩奧表示，這包含國有企業主管、中共與人民解放軍海軍官員；這些人士的直系親屬也可能面臨相同簽證限制措施。
蓬佩奧指出，美國商務部今天稍早也以涉入中國脅迫其他聲索國行動為由，將中國海洋石油（簡稱中海油，CNOOC）新增至出口管制實體清單（Entity List）。北京把中海油與其他國有企業當成武器，強行實施其非法南海「九段線」主張。
蓬佩奧說，美國與所有守法國家在維繫自由開放南海上有深遠利益。他強調：「不論軍事與經濟實力為何，所有國家都應能享受國際法所保證的權利與自由，如同1982年（聯合國）海洋法公約內的規定，而不須畏懼受到脅迫。」
蓬佩奧表示，在軍艦護送下，北京持續派遣漁船隊與能源探勘船至東南亞國家聲索海域運作，並騷擾聲索國在該區域的油氣開發。
他重申：「美國與依據國際法，試圖捍衛自身主權權利與利益的東南亞聲索國站在一起。我們會持續採取行動，直到北京停止在南海的脅迫作為為止。」
為了反制中國南海軍事化，美方近幾個月來不再在南海問題上採取模糊立場。
蓬佩奧去年7月曾發表聲明，正式反對中國關於南海「完全非法」的主張，並強調世界不會允許中國將南海當成自家海上帝國。這是美方首次正式就南海爭議反對北京特定主張。
同年8月，商務部以協助北京軍事化南海島嶼為由，對中國交通建設公司子公司在內等24家中國國企祭出制裁。國務院當時也對相關人士祭出簽證限制措施。（編輯：徐崇哲）1100115