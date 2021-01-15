土耳其開始施打中國疫苗　艾爾段：我也接種了

我是廣告 請繼續往下閱讀
電視直播艾爾段接種疫苗的畫面。執政黨正義發展黨（AKP）發言人契利克（Omer Celik）強調，這是為了降低大眾對疫苗效力的疑慮。
土耳其採購中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的武漢肺炎疫苗，今天展開接種作業。艾爾段完成接種後告訴記者，全國已有25萬4000名醫療工作者進行首劑疫苗接種。
他強調：「我們目標在很短時間內對所有公民進行接種。」
衛生部14日晚間公布疫情通報顯示，過去24小時新增8962起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例、170例病故；累計236萬4801例、2萬3495例病殁。大規模接種疫苗是土耳其的抗疫策略。
艾爾段離開安卡拉巿醫院時告訴記者，除了他之外，AKP資深成員也會接種中國疫苗，並敦促其他政治人物加入行列。
他說：「接下來還有2500萬劑到3000萬劑（疫苗）將會到貨，我們要速度很快地繼續下去。」艾爾段指出，到目前為止，即將進口的都是北京科興疫苗。
土耳其藥品及醫療器材局（Medicines andMedical Devices Agency）13日核發北京科興疫苗緊急使用許可，衛生部長克扎（Fahrettin Koca）和2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員隨即進行接種，14日起對施打疫苗最優先群體的醫療工作者、65歲以上長者、住在養老院和庇護所等公共住宅的成年人開始進行接種。（編輯：徐崇哲）1100115