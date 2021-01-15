摩擦又升級！小米等9中企　遭美國防部列解放軍相關名單

美國總統川普任期進入倒數最後一週，但美中關係緊張仍持續升溫，制裁措施一發接一發。美國國防部14日宣布，再將小米、中國商用飛機(COMAC)等9家中企，列入與中國軍方有聯繫的黑名單中，這意味著美國公司與個人，將被禁止擁有或透過基金投資其股份。受不利消息拖累，在美國上市的小米ADR，股價一度急挫。 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合《路透社》等外媒報導，「中國共產黨軍事公司」（Communist Chinese Military Companies）名單是由1999年一項法律規定的，但2020年才開始實施。該規定要求五角大廈編輯、整理由中共軍方「擁有或控制」的公司清單，第一份名單在2020年6月20日發布。被列入黑名單的公司，意味著美國投資者被禁止擁有或透過基金投資有關股份。目前榜上有名的，大多為中國的國有企業，範圍含括航空、通訊、核電、船舶等領域，如中國移動、中國電信、中芯國際、中國海洋石油等。川普並於1月13日發布最新行政令，要求自美東時間2021年11月11日起，美國投資者需要完全脫手被認定為中共軍方擁有或控制的中企證券。除小米及中國商用飛機之外，其餘7家被列入黑名單的中企有：中國航空集團(National Aviation Holding)、中譯語通科技股份(Global Tone Communication Technology)、大新華航空(Grand China Air)、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技(Gowin Semiconductor)、籮筐技術公司(Luokong Technology)，以及中微半導體設備公司(688008.SH)。NOW早報／2000元刮刮樂值得買？網曝心聲：越多人賠才好挽救政治生涯？外媒：拜登就職 川普愛女伊凡卡擬出席名家論壇》蕭徐行／親美是台灣不得不然的天命