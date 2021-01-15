好天氣掰掰！周末冷氣團接力來襲 全台「急凍時程」曝光
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 07:10:04
今（15）日天氣與昨日類似，大多為晴到多雲，雲量少且風力弱，夜間輻射冷卻效應強，各地早晚氣溫仍低，日夜溫差甚大；對此，昨深夜臉書粉絲團《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，好天氣即將要結束了，下一波冷氣團將在周末抵達，並公布「變天時程」。
氣象局指出，今清晨高雄以北及宜、花、金門仍有局部10度以下低溫的機率，預測中部以北低溫只有7、8度左右，南部東半部低溫約12至14度，局部沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，白天因陽光照射，氣溫會明顯上升，高溫大致在21度以上，西半部及東南部可達24、25度，各地日夜溫差大，西半部可達10度之多。《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提到，「回暖倒數中，周末冷氣團再次來襲」，提醒大家好好珍惜最後的好天氣，因為舒服的氣溫只剩一天，下一波冷氣團，將在周末抵達，目前歐美數值預報逐漸達成共識，這波冷空氣將以「強烈冷氣團至寒流」的機率最高，影響時間大約3天左右。
文中也公開「變天時程」，冷氣團預計周六下半天之後才會到，在那之前，全台各地還是溫暖好天氣，但由於天空晴朗、風力微弱，深夜至清晨要注意輻射冷卻，各地空曠處、高地， 清晨溫度仍低，日夜溫差仍高達10度。
周六下半天至周日冷氣團開始南下，北部、東北部按照慣例先溼後乾，中南部天氣仍不錯。不過跟前幾波寒流相比，這波冷氣團水氣明顯較少，雨區也較小，高山下雪機會較低。預報來看，周日深夜是最冷時刻， 各地最低溫約10至11度。
下周一依舊全台乾冷，但冷氣團也開始減弱，溫度緩慢回升。下周一深夜至下周二清晨，還是要留意輻射冷卻效應帶來的低溫，周二起全台各地就會明顯回暖。（編輯：賴詠璿）