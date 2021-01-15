北韓勞動黨第8次全代會落幕！平壤夜間閱兵秀新型飛彈

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《韓聯社》

《中央日報》

外媒

《法新社》

則於今(15日)引述北韓官媒報導，證實平壤昨晚舉行閱兵典禮，並展示了新型潛射彈道飛彈，同時聲稱是世上最強大的武器。在美國新任總統拜登上任前倒數幾天，進行前述閱兵動作，也被認為是在向美國釋放強力訊號，以改變對北韓的敵對立場。