北韓勞動黨第8次全代會落幕！平壤夜間閱兵秀新型飛彈
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-15 07:15:32｜2021-01-15 07:17:06
北韓勞動黨第8次全國代表大會自上週舉行至今，於本週進入尾聲，外界普遍關注金正恩的對外關係及核武策略動向。南韓媒體報導，14日傍晚開始，北韓首都平壤似有大規模閱兵活動的跡象，並被捕捉到戰機掠過平壤上空的畫面。
綜合《韓聯社》等媒體報導，南韓政府消息人士透露，北韓從14日傍晚起，就在平壤的金日成廣場舉行閱兵式，截至當天晚上8點，閱兵儀式仍在進行，南韓軍方正密切關注相關動向。而長期關注朝鮮半島局勢的媒體《NK News》也援引消息，聲稱捕捉到北韓軍機14日晚間在金日成廣場上空飛行的畫面，預計第8次全國代表大會的閉幕紀念活動還會再持續數天。南韓聯合參謀本部11日曾表示，發現北韓10日深夜在金日成廣場有舉行類似閱兵式的活動，經情報部門分析，10日晚間的活動很可能是彩排。
報導並指出，北韓去年10月在勞動黨成立75周年紀念日時，也曾破例在深夜舉行閱兵式，並公開新型戰略武器，預計本次閱兵與去年的建黨紀念閱兵式相似。有分析認為，由於北韓軍隊正在進行冬季例行演習，加上天氣寒冷可能導致武器裝備出現故障，本次閱兵式規模可能會縮水，而北韓是否會公開新型武器一事也備受關注。
南韓《中央日報》則引述北韓官媒報導，證實閱兵式在平壤金日成廣場隆重舉行，金正恩本人也出席了閱兵式。分析認為，北韓時隔3個月再次舉行閱兵式，是為向國內外展示其國防力量。 外媒《法新社》則於今(15日)引述北韓官媒報導，證實平壤昨晚舉行閱兵典禮，並展示了新型潛射彈道飛彈，同時聲稱是世上最強大的武器。在美國新任總統拜登上任前倒數幾天，進行前述閱兵動作，也被認為是在向美國釋放強力訊號，以改變對北韓的敵對立場。