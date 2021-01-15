加州議員：半套假封城無效　籲4週居家防疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
CalMatters是設在加州首府沙加緬度（Sacramento）致力於解釋加州政策和政治的非營利、非黨派新聞媒體。隨著新冠肺炎疫情在美國失控，醫院人滿為患，病故人數之多讓屍袋短缺，兩位作者認為，必須採取自去年3月以來美國人一直逃避的措施，也就是進行真正的全州封鎖，特別是無法以其他途徑控制病毒傳播的地方。
「別再實施假封城，令人困惑、易被忽視的規範根本無效。相反的，我們需要一次誠實、4星期的居家避疫。」只允許真正必要的人際接觸，才能真正遏止病毒散播，並在等待疫苗廣泛分配之際重開經濟，因為距離美國人全面施打疫苗還有數月之遙。
以舊金山灣區為例，多數地方政府要求民眾居家避疫，但除了企業員工在家遠距辦公、學生在家上網課、動物園閉園等，商業活動幾已開放。商場、超市、美髮業正常開店，餐廳不提供內用但接受外帶與外送，航空業在感恩節與耶誕節假期把旅客送到各州。
葛拉瑟與巴雅提出幾項建議，包括補助受衝擊的小商家與員工；為無法與家人安全隔離的確診者提供免費居住和必要服務；要求進入州內所有人提出檢疫證明，確實隔離和監管等；嚴格執行全民戴口罩等規定。「當多數加州人做好本分防止病毒傳播，有些人不負責任地逆行其道，非常不公平」。
他們說，上述這些是其他國家與州政府控制病毒的步驟。當加州人苦於無法控制疫情時，「別國的餐廳、商店照常營業，無須害怕家庭聚會，且運動賽事在觀眾席滿座的體育場照常進行」。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）12日宣布，26日起入境美國的旅客在登機前必須取得3天內冠狀病毒檢測陰性報告。
「加州人和所有美國人都應該感到憤怒，如果原本可以避免那麼多生命與經濟損失，我們卻讓病毒亂竄，這是這時代最大的公共政策敗筆」，作者寫道。
文中把疫情掌控的失敗歸咎於白宮的錯誤訊息和領導無方，加上美國實施地方政治，許多防疫措施的權限在各地政府，「善意的領導人錯誤地把疫情控制當成公衛與經濟之間的抉擇，經驗說明並非如此，只有控制病毒，經濟才會恢復」。
「半套的封城措施造成很大的災難、焦慮和挫折，卻無助於掌控病毒。」加州已有3萬人因新冠肺炎病故，相當於一般流感季節40倍以上死亡人數。超過7.1萬醫護人員確診，其中263人死亡。
「過去9個月的封鎖，如果加州人學到了什麼，那就是半套的措施根本無效，只是延長痛苦。」他們表示，現在該是強硬與果決的時刻。（編輯：馮昭）1100115