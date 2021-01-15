疫情消耗醫護能量　英格蘭446萬人排隊等手術

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由於疫情持續升溫，英國醫院最近幾週取消所有非緊急手術，把病床留給新型冠狀病毒病患。
「每日郵報」報導，英格蘭目前約有446萬人需要非緊急手術，是2007年以來最高紀錄。其中大約有19萬2000人已等待一年以上，都是需要進行髖關節或膝關節置換手術等能大幅提高生活品質的病患。
2020年2月疫情爆發時，等待手術超過一年的病患僅有1163人，但目前已成長160倍。且國民保健署的資料只統計至2020年11月，醫師表示，等待手術的病患正持續增加。
另有數據顯示，去年爆發第一波新型冠狀病毒疫情時，診斷出癌症的病患比前一年同期減少3萬5000人。專家表示，由於延誤診斷，癌症腫瘤可能越長越大，因此這種延誤真的是「要命」。
英格蘭公共衛生署的癌症分析機構表示，2020年4月到9月期間，有10萬6732人被診斷罹癌，較前一年同期的14萬人2324人大幅下降。不僅如此，癌症手術量也減少，以2020年8月為例，較前一年同期下降1/3。
麥克米倫癌症支援組織（Macmillan CancerSupport）的班布里奇（Sara Bainbridge）說：「這些數據證實我們的恐懼，那就是有上萬人因為疫情而延誤診斷，每個數字背後都是一個有血有肉的人，許多人現在就診可能已是末期，這影響他們的生存機會。」
不僅如此，數據也顯示，英格蘭在去年截至11月期間的心臟手術也比往年少1/3，大約減少1萬2000例。
國民保健署醫療總監波維斯（Stephen Powis）表示，直到疫情獲得控制前，醫療體系將面臨更大壓力，將有更多手術必須延期或取消，因此每個人都必須遵守防疫規定，保持社交距離。
根據最新數據，英國今天有1248人在確診28天內病故，總計病故人數為8萬6015人。單日新增確診病例4萬8682例，比昨天多了1157例，總計確診病例329萬2014例。（編輯：郭中翰）1100115