拜登二階段經濟計畫出爐！將推1.9兆美元紓困案

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在個人補助方面，將再發放1400美元的現金，加上先前已發放的600美元，合計為2000美元；失業補助也從每週300美元提高至400美元，發放期間也延長至9月底。而針對於疫情大流行期間失去工作的中低收入家庭，拜登政府預計撥款250億美元，作為租金援助，另外還將撥出50億美元，幫助陷入困境的房客支付水電費，以免他們遭到驅逐、流離失所。
拜登並呼籲美國國會，在9月之前，應持續補助失去工作保險者的保費，並擴大《可負擔醫療法案》（Affordable Care Act）的保費補貼。對於育有子女的家庭，也將提供稅收抵免，為數百萬藍領階級的低收入家庭提供支持。
在重點抗疫上，分別有500億美元與200億美元的預算，用於新冠篩檢以及疫苗施打作業。拜登政府計畫在全國內建立更多社區疫苗接種中心、幫助交通不便的地區建立流動服務單位，擴大實驗室檢驗量能，幫助學校實施常規測試以支持重新開放；還將為多僱用10萬名公衛工作者提供資金，使社區有關工作人員增加3倍。
由於抗疫需要聯邦政府與州、地方合作，因此拜登也希望向各州和地方政府提供3500億美元，用在保障一線工人的就業，以及分發疫苗、增加檢測、重新開放學校並維持重要服務等事項。
在解決疫情的燃眉之急後，拜登團隊聲稱，預計幾週後(2月份)將推出一份範圍更廣的方案，聚焦於基礎設施建設、氣候變遷等長期目標上。
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