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拜登二階段經濟計畫出爐！將推1.9兆美元紓困案

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-15 08:40:45｜2021-01-15 09:07:09

▲美國候任總統拜登將推出規模達1.9兆美元的刺激經濟方案。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國候任總統拜登將推出規模達1.9兆美元的刺激經濟方案。（圖／美聯社／達志影像）
美國候任總統拜登(Joe Biden)，其團隊在當地時間週四晚上公布了價值1.9兆美元的經濟振興方案，除了為失業、生活困頓等弱勢族群給予更多援助，也對小型企業、地方政府提供額外支持，同時也包含疫苗和檢測資金的增加。
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綜合《CNN》《CNBC》等外媒報導，拜登的經濟振興方案包含了刺激性支付、加強失業援助、租金援助、健保費補貼、稅收抵免等多個面向，規模高達1.9兆美元（約新台幣54.5兆元），以因應新冠肺炎為美國帶來的巨大衝擊。
在個人補助方面，將再發放1400美元的現金，加上先前已發放的600美元，合計為2000美元；失業補助也從每週300美元提高至400美元，發放期間也延長至9月底。而針對於疫情大流行期間失去工作的中低收入家庭，拜登政府預計撥款250億美元，作為租金援助，另外還將撥出50億美元，幫助陷入困境的房客支付水電費，以免他們遭到驅逐、流離失所。

拜登並呼籲美國國會，在9月之前，應持續補助失去工作保險者的保費，並擴大《可負擔醫療法案》（Affordable Care Act）的保費補貼。對於育有子女的家庭，也將提供稅收抵免，為數百萬藍領階級的低收入家庭提供支持。

在重點抗疫上，分別有500億美元與200億美元的預算，用於新冠篩檢以及疫苗施打作業。拜登政府計畫在全國內建立更多社區疫苗接種中心、幫助交通不便的地區建立流動服務單位，擴大實驗室檢驗量能，幫助學校實施常規測試以支持重新開放；還將為多僱用10萬名公衛工作者提供資金，使社區有關工作人員增加3倍。

由於抗疫需要聯邦政府與州、地方合作，因此拜登也希望向各州和地方政府提供3500億美元，用在保障一線工人的就業，以及分發疫苗、增加檢測、重新開放學校並維持重要服務等事項。

在解決疫情的燃眉之急後，拜登團隊聲稱，預計幾週後(2月份)將推出一份範圍更廣的方案，聚焦於基礎設施建設、氣候變遷等長期目標上。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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