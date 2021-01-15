台積電早盤625元創天價 台股大漲逾300點站上萬六
記者許家禎/台北報導
2021-01-15 09:21:40｜2021-01-15 09:26:23
台積電法說會後，ADR昨（14）日大漲6%，收126.45美元，再創新高。而台積電今（15）日開盤後大漲4%，來到625元再創天價，也帶動台北股市大漲超過300點，站上萬六，一度來到16041點。而台積電概念股也一片紅通通，京鼎、信紘科、帆宣、漢唐、家登漲8到6%之間。
台積電昨（14）日舉行線上法說會，第1季淡季不淡，預估今年首季，在高效能運算相關應用的需求、汽車電子領域回溫、以及智慧型手機的季節性影響較為和緩等因素，估單季營收介於127億美元到130億美元之間，約季增1.3%。資本支出預估將介於250億美元到280億美元之間，較先前外界預估的220億美元還要高出許多，令市場大為驚豔。台積電ADR昨日大漲6%，收126.45美元，再創新高。而台北股市也在台積電帶動下飆漲300多點，站上萬六，但之後漲幅縮小，不過仍漲200多點，漲幅1.5%，來到15950點上下。
台積電今日以621元開出，沒多久飆到625元再創天價，而台積電概念股如京鼎、信紘科、帆宣、漢唐、家登漲8到6%之間。其他，聯電漲2%多、和碩漲6%。整個半導體族群約漲3%。另外，9點半前，鴻海、大立光由紅翻黑，較為弱勢。聯發科宣布去年營收突破美元100億元的關卡，為感謝員工，聯發科及所屬子公司(立錡、絡達、創發、聚星、芯發)正職員工，將可獲得激勵獎金新台幣10萬元，共有約有一萬七千人獲得這份大紅包，總獎金逾新台幣17億元，而今日聯發科漲1.8%，早盤來882元。