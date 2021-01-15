名家論壇》黃創夏／中國共產黨建黨100年　別忘了毛主席

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當然，當年的「大清帝國」和在大陸時代的「中華民國」積弱不振、貪汙腐敗、特權橫行、民生困頓‧‧‧所以毛主席起而推翻和否定了他的這兩個「祖國」！
請問：毛主席會堅持「大清帝國」和「中華民國」是他的「祖國」嗎？
今年是中國共產黨建黨100周年，相信14億中國人一定會舉行很多的紀念活動，請14億中國人民千萬不要忘記毛主席的「精神」：其實「祖國」絕對不是一成不變的！
只要這個「祖國」貪汙腐敗、特權橫行、民生困頓，請14億中國人民千萬記得追隨毛主席的精神：祖國是可以被推翻和否定的！
根據中國各類官煤的形容，100年前，毛主席等人奮起推翻他們認為的「祖國」是光榮與偉大的情操：
《人民日報》曾有專題文章是如此形容共產黨的建黨精神的：
「一片清麗秀美的湖水和一段波瀾壯闊的歷史，疊映在一起。一條普通的小小游船，承載著中國共產黨誕生這一『開天闢地』的大事變。」
「1921年7月23日，中國共產黨第一次全國代表大會在上海秘密召開，後因遭法租界巡捕房襲擾而被迫中斷。8月初，代表們轉移到浙江嘉興，在南湖游船上，『一大』完成了最后的議程，宣告中國共產黨正式成立。在這裡，中國共產黨第一個綱領和第一個決議得以審議通過，黨的領導機構：中央局首次選舉產生。從這裡離開后，『一大』代表們把革命的火種帶向全國各地。嘉興南湖，從此成為中國共產黨的誕生地、中國革命航船的起航地。」
請問14億追隨毛主席精神的中國人民們，100年後，你們可還有當年毛主席們推翻「不合格祖國、創建新祖國」之「開天闢地」之氣魄！
不過，也特別提醒14億中國人民，這100年以來，因為毛主席們努力創造的「新祖國」，還是有一大堆問題和盲點，需要將來特別注意的：
這個「盲點」就是革命者如果不被節制的話，隨時就會窮凶極惡的剽竊走14億中國人民的「人民主權」了！
台灣有學者曾特別指出「統治者幻覺」的概念，引用一段如下：
「政府‧‧‧將原本是一種受託執行行政權的法定代理人的這項定義特質，錯誤地看待成是權利‧‧‧甚至由此而產出具有主權的幻想；逾越了社會契約的基本精神，導致政府原本的中介位置與角色，欲求從治理者這種法定責任與義務的承擔者，轉換成統治者。」
「統治者幻覺」就是把「經營代理人」自我想像是「產權所有人」，所以一切都要「當個明白人」、「要愛黨愛國」、必須「努力學『習』」、「國進民退」、特權橫行。
就是說，在「統治者幻覺」中，執政團體不由自主的將「經營代理人」自我想像是「產權所有人」，變成了是一種「剽竊人民主權」的「主人」狂態。遂忘了，總書記、總理、領導、縣市委書記甚至是村幹部，都只是「受託之功能代理人」，都該在制度下擁有他的權責，也有它們的限制。
任何一個「祖國」的分官設職，都是制度的一環，也都必須是依法授權的「功能代理人」，都受到法令的制約與保障。
如果「祖國」背離了這些，14億中國人民啊，紀念建黨100周年時，可千萬不要忘了毛主席「否定舊祖國，重建自己新祖國」的精神哦！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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