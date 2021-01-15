在野齊心罷免王浩宇能否成功？天氣、疫情充滿變數

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罷王總部發起人唐平榮表示，除了國民黨外，民眾黨中壢服務處主任林昭印、時力立委邱顯智助理林佳瑋也都力挺罷王。林昭印透過臉書呼籲，「中壢人需要只會潑髒水的議員嗎？ 別讓浩宇跩上天，中壢智力測驗，週六投出罷免票！」林佳瑋表示，「王浩宇以為自己在揭弊，其實是在造謠生事！」王浩宇誣陷時力黨工持有毒品，最終法院判王浩宇賠償40萬元，還給黨工公道。她籲請中壢市民一起來罷免王浩宇。
王浩宇過去曾是綠黨一員，脫離綠黨加入民進黨後，王浩宇曾控訴在綠黨內曾霸凌，但是卻遭綠黨駁斥，並表示不再回應王浩宇的任何言論。
對於在野黨聯合罷王，民進黨桃園市黨部雖然態度「挺王」，但是姿態相對低調，要求這段時間王浩宇要謹言慎行。不過，民進黨台北市議員王世堅日前在政論節目上痛批王浩宇「年紀輕輕就出賣自己的人格」，這次就讓中壢選民自己決定，如果把王浩宇罷免掉，他會稱頌中壢市民「替天行道」。
對於罷王能否成功，國民黨文傳會副主委鄭照新坦承，面臨三道難關，第一道是票數超高，必須要8萬2000多票才能罷免成功，第二是寒流恐影響投票意願，擔憂許多老人家因為天氣冷而不出門投票：第三是疫情，去年6月「罷韓」時，衛福部長陳時中稱「發燒者可以投票」，如今罷王，中選會卻稱「自主管理者最好不要投票」，中選會顯然是雙標。
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