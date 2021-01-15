在野齊心罷免王浩宇能否成功？天氣、疫情充滿變數

罷免桃園市議員王浩宇投票進入倒數，罷王總部今（15）日晚間將舉行「罷王團結之夜」，國民黨中壢選區立委、國民黨桃園市議員都將出席，務求「罷王」成功。不過，國民黨也坦承新冠肺炎疫情與天氣因素成為變數。

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罷王總部發起人唐平榮表示，

時力立委邱顯智助理林佳瑋也都力挺罷王。

中壢人需要只會潑髒水的議員嗎？ 別讓浩宇跩上天，中壢智力測驗，週六投出罷免票！」

林佳瑋表示，「

最終法院判王浩宇賠償40萬元，還給黨工公道。她籲請中壢市民一起來罷免王浩宇。

王浩宇過去曾是綠黨一員，脫離綠黨加入民進黨後，王浩宇曾控訴在綠黨內曾霸凌，但是卻遭綠黨駁斥，並表示不再回應王浩宇的任何言論。

這次就讓中壢選民自己決定，如果把王浩宇罷免掉，他會稱頌中壢市民「替天行道」。

對於罷王能否成功，國民黨文傳會副主委鄭照新坦承，面臨三道難關，第一道是票數超高，必須要8萬2000多票才能罷免成功，第二是寒流恐影響投票意願，擔憂許多老人家因為天氣冷而不出門投票：第三是疫情，去年6月「罷韓」時，衛福部長陳時中稱「發燒者可以投票」，如今罷王，中選會卻稱「自主管理者最好不要投票」，中選會顯然是雙標。