兼差、副業大比拚！NOW民調：直播業轉型受矚目

剛告別充滿挑戰的2020，跨了年，看似翻了篇，但去年的疫情還沒止歇，許多國家仍處水深火熱，台灣防疫雖然相對有成，許多產業依舊受到衝擊與轉型，像是旅遊業與航空業首當其衝，損失慘重，許多大型旅行社出現裁員或縮編計畫，而根據NOW民調，有越來越多的人認為，疫情爆發後工作受到影響，並考慮發展副業。

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▲全球疫情仍然居高不下，多數行業受到影響，有72.1%的人受到疫情影響。（圖／NOW民調提供）

× ▲全球疫情仍然居高不下，多數行業受到影響，有72.1%的人受到疫情影響。（圖／NOW民調提供）

結果出爐，有28.45%的人受到疫情影響，但還在苦撐，而23.31%的人已經轉換跑道。另外，20.34%的人表示待業已久，突顯出不少人仍在徬徨中度日。



▲有80.03%的人認為應該要發展副業，而現代人偏好自由度高、機動性強的工作。（圖／NOW民調提供）

× ▲有80.03%的人認為應該要發展副業，而現代人偏好自由度高、機動性強的工作。（圖／NOW民調提供）

▲直播產業在近年也有所蛻變，日前Up直播推出概念影片，提倡翻轉傳統既定印象。（圖／擷取影片）

× ▲直播產業在近年也有所蛻變，日前Up直播推出概念影片，提倡翻轉傳統既定印象。（圖／擷取影片）

一場疫情讓許多人重新思考、定義人生與工作，總結民調結果，多數人認為工作、副業不再一定需要定點辦公，反之，時間彈性、不被固定地點所束縛較為多數人肯定，而直播產業不僅相對符合這樣的性質，事實上，在台深耕4年的綠色直播平台「Up直播」近來提倡全新的發展模式，同時指出，企業在疫情肆虐逆境中不退反增，日前力推全名開播的素人主播分成也提升至50％，專業直播主的分潤更是沒有設限，直播主的分成整體優於業界，也讓面臨收入短少、留職停薪甚至大幅裁員的受薪族，有補貼開銷的第二事業。

而日前Up直播更推出概念影片，提倡翻轉傳統直播的樣貌，將直播間晉升為專業伸展台，除了能在室內直播間展現自己的自信，走出戶外，有如外景節目主持人般的景點介紹、分享生活的品味達人，甚至是有明星夢、音樂夢的人，都可以讓你的興趣，與各種職業藉由直播，成為另一份彈性有趣的副業。