掛「口罩項鍊」很不實用？風向一面倒揭真相：歐美人超瘋

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「口罩鍊？」的文章表示「剛剛滑IG看到口罩鍊的廣告，我覺得這東西蠻危險的，口罩不用的時候，不是應該要好好收起來嗎？掛在胸口上晃啊晃，不就更容易讓內層接觸到外面？」原PO隨後更接著搜尋，發現網路上有許多賣場的標題都寫著「歐美、韓國都在瘋最新潮物『口罩項鍊』」，原PO也接著直言「我真心不懂，難怪歐美跟韓國疫情這麼嚴重嗎？所以想上來問問，有沒有人日常真的有口罩鍊需求的？因為我有限的認知裡想不到它的實際用途，在我眼中，這個只是，會讓人更容易忘記收口罩的危險物品而已」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，風向紛紛一面倒，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒表示「會買的人根本不是為了防疫，而是為了規章」，「口罩內側碰到衣服就髒了吧？」、「有點好笑」、「最髒的口罩外側就這樣到處黏還不如乾脆不要戴口罩」、「他們可能很希望把口罩弄得時尚吧，畢竟歐美國家會認為口罩=生病，但是比起這種老花眼鏡的鏈子，台灣把口罩做超多花色美多了呢」、「笑死，口罩這樣掛在外面碰來碰去會髒掉是常識吧？」、「這東西根本破壞防疫效果」、「看起來真噁心」。（編輯：王柏文）