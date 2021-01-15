生態系統崩潰、極端氣候惡化 專家：地球將會變得很危險
國際中心陳問荷/綜合報導
2021-01-15 11:48:28
無論是越來越頻繁出現的乾旱、或是超強氣旋引發前所未有的洪災，不可否認的是，全球氣候變化越來越劇烈且極端。由澳洲福林德斯大學（Flinders University）教授布拉德肖（Corey Bradshaw）引領的跨國科學團隊，13日在《維護環境與生態前瞻》期刊發布研究成果，警告各國領袖若繼續逃避問題、不思考如何解決，將會迎來恐怖後果。
首先，研究團隊指出，未來的天氣變化將會劇烈的難以置信，即使是專精天氣研究的科學家也「很難預測其樣貌」；再者是現在各國的政府機構或舊有政策完全不足以面對未來的氣候危機。專家們更在報告中提出，各國政府對生態破壞及其社會經濟影響的反應「慢半拍」，意味著人們迄今仍未體會到問題的嚴重及迫切性。加州大學洛杉磯分校（UCLA）環境與永續性研究所（Institute of the Environment and Sustainability）教授布盧姆斯坦（Daniel Blumstein）也為此次研究撰文表示，「人們意識到了危險的存在，但卻不了解它的急迫性，也不願意為此付出。」
「人類是造成生態多樣性崩毀及地球運行原則的元兇」，研究中羅列數據顯示，打從人類農業時代開始，就對地球上的植物及生物樣態形成了威脅，工業化後更為生物多樣性帶來前所未有的危機。若此危機持續惡化，將對全球生態和人類帶來毀滅性後果，布拉德肖表示，遏止任何影響政策的企業遊說、禁止化石燃料、增強婦女受教權及生育控制都是必要手段。
本研究另一作者、史丹佛大學（Stanford University）教授艾爾里克（Paul Ehrlich）補充，「比起失業率、健康照護、經濟成長亦或穩定幣值等議題，遏止生物多樣性減少遠非各國的優先議題。」並提及「拜登（Joe Biden）計劃在就任100天內讓美國重歸《巴黎協定》（Paris Agreement），雖然是好消息，但面對未來的挑戰，此舉仍顯得微不足道。」
最後專家們提出，此研究不代表地球的未來就是沒救了，新冠肺炎疫情也可算是地球給人類的「一種預警」，提醒人類要積極面對未來可能發生的變化，「我們仍有很多能做還未做的，我們必須遏止物種滅絕、恢復生態系統並激勵更多永續的經濟活動；唯有人類齊心面對才有可能改變劣勢。」