生態系統崩潰、極端氣候惡化　專家：地球將會變得很危險

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本研究另一作者、史丹佛大學（Stanford University）教授艾爾里克（Paul Ehrlich）補充，「比起失業率、健康照護、經濟成長亦或穩定幣值等議題，遏止生物多樣性減少遠非各國的優先議題。」並提及「拜登（Joe Biden）計劃在就任100天內讓美國重歸《巴黎協定》（Paris Agreement），雖然是好消息，但面對未來的挑戰，此舉仍顯得微不足道。」



